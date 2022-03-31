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3 часа назад

Кинокритики разгромили фильм «Морбиус»

Катерина Саломе

30 марта состоялась премьера фантастического фильма «Морбиус», основанного на комиксах Marvel. В Интернете уже появились первые обзоры киноленты.

Кинокритики разгромили фильм «Морбиус»
Фото: Кадр из фильма «Морбиус» Кадр из фильма «Морбиус»

Многие критики не оценили картину, назвав ее скучной и отметив отсутсвие запоминающихся идей. Нашлись и те, кто сравнил «Морбиус» с «воплощением закона Мерфи», обосновав это тем, что все, что в фильме могло пойти не так, пошло не так. Лишь немногие описали киноленту как неплохую смесь хоррора и супергероики.

Отметим, главную роль в «Морбиусе» исполнил Джаред Лето. Режиссером картины выступил Даниэль Эспиноса («Живое», «Номер 44»).

Ранее мы писали о том, что приквел к «Игре престолов» выйдет в конце августа.

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