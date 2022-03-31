Кинокритики разгромили фильм «Морбиус»

Многие критики не оценили картину, назвав ее скучной и отметив отсутсвие запоминающихся идей. Нашлись и те, кто сравнил «Морбиус» с «воплощением закона Мерфи», обосновав это тем, что все, что в фильме могло пойти не так, пошло не так. Лишь немногие описали киноленту как неплохую смесь хоррора и супергероики.