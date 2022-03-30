Приквел к «Игре престолов» выйдет в конце августа

Первая серия «Дома дракона», рассказывающего о событиях, предшествующих сюжетной линии «Игры престолов», выйдет уже 21 августа. Новость появилась в соцсетях стримингового сервиса HBO, где и будет транслироваться сериал.

В центре сюжета – жизнь династии Таргариенов, правившей Вестеросом задолго до того, как там появились Ланнистеры, Старки и другие дома. То есть, примерно за 300 лет до событий, освещенных в «Игре престолов». Сюжет приквела основан на работах создателя фантастической эпопеи Джорджа Мартина.