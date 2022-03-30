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1 час назад

Приквел к «Игре престолов» выйдет в конце августа

Мира Маркина

Первая серия «Дома дракона», рассказывающего о событиях, предшествующих сюжетной линии «Игры престолов», выйдет уже 21 августа. Новость появилась в соцсетях стримингового сервиса HBO, где и будет транслироваться сериал.

Приквел к «Игре престолов» выйдет в конце августа
Фото: Кадр из сериала "Дом дракона"Кадр из сериала "Дом дракона"

В центре сюжета – жизнь династии Таргариенов, правившей Вестеросом задолго до того, как там появились Ланнистеры, Старки и другие дома. То есть, примерно за 300 лет до событий, освещенных в «Игре престолов». Сюжет приквела основан на работах создателя фантастической эпопеи Джорджа Мартина.

Ранее мы рассказывали о том, какие еще проекты по мотивам «Игры Престолов» запущены в производство.

Сериалы,Игра престолов,Джордж Мартин,
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