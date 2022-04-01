Тайные знаки от режиссеров в советских фильмах

Советские цензоры были беспощадны. Однако хитрые режиссеры умудрялись протащить в свои картины такие вещи, что цензура не замечала, а зрители удивлялись или веселились. Особенно кинорежиссеры любили повеселиться на тему водки. Ведь водка в Советском союзе имела почти сакральное значение.

Фото: New Magazine New Magazine

Стоимость водки, которая десятилетиями не менялась, была уже неким слоганом, который использовался в народе как комбинация цифр: 2-87, 3-62, 4-12. Эти комбинации цифр были известны всем: и пьющим, и непьющим. Потому абсолютно все зрители в фильме “Иван Васильевич меняет профессию” сразу же поняли, о чем идет речь, когда в эпизоде Жорж Милославский звонит из телефона-автомата Шпаку и проси соединить с добавочным номером «3-62»! Для многих это была знакомая комбинация цифр – именно столько стоила бутылка водки в СССР.

Кадр из фильма

В фильме Гайдая «Бриллиантовая рука» в кадре появляется такси с номером «28-70 ОГО». И это тоже не случайно. С 1947 по 1961 год бутылка водки в стране стоила 21 рубль 20 копеек. Перед деноминацией водка подорожала до 28 рублей 70 копеек. Так как до этого целое поколение выросло на одной цене водки, увидев новую стоимость в магазине, большинство покупателей удивлённо восклицали: «Ого!»

Кадр из фильма

В фильме “Служебный роман” на табличках, что висят на зданиях, весьма любопытные надписи. Главкость, Главшерсть, Управление внешних сношений. Рязанов просто насмехался над чиновниками.

Кадр из фильма