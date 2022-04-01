Тайные знаки от режиссеров в советских фильмах

Советские цензоры были беспощадны. Однако хитрые режиссеры умудрялись протащить в свои картины такие вещи, что цензура не замечала, а зрители удивлялись или веселились. Особенно кинорежиссеры любили повеселиться на тему водки. Ведь водка в Советском союзе имела почти сакральное значение.
Стоимость водки, которая десятилетиями не менялась, была уже неким слоганом, который использовался в народе как комбинация цифр: 2-87, 3-62, 4-12. Эти комбинации цифр были известны всем: и пьющим, и непьющим. Потому абсолютно все зрители в фильме “Иван Васильевич меняет профессию” сразу же поняли, о чем идет речь, когда в эпизоде Жорж Милославский звонит из телефона-автомата Шпаку и проси соединить с добавочным номером «3-62»! Для многих это была знакомая комбинация цифр – именно столько стоила бутылка водки в СССР.
В фильме Гайдая «Бриллиантовая рука» в кадре появляется такси с номером «28-70 ОГО». И это тоже не случайно. С 1947 по 1961 год бутылка водки в стране стоила 21 рубль 20 копеек. Перед деноминацией водка подорожала до 28 рублей 70 копеек. Так как до этого целое поколение выросло на одной цене водки, увидев новую стоимость в магазине, большинство покупателей удивлённо восклицали: «Ого!»
В фильме “Служебный роман” на табличках, что висят на зданиях, весьма любопытные надписи. Главкость, Главшерсть, Управление внешних сношений. Рязанов просто насмехался над чиновниками.
Леонид Быков когда снимал фильм “В бой идут одни старики”, знал, что летчики – народ очень суеверный. Поэтому в кадре в руках у девушки-летчицы — детская игрушка: кукла в юбочке, гимнастерке и пилотке. Быков знал, что фашисты панически боялись наших «ночных ведьм» – женского батальона, состоявшего из ночных бомбардировщиков. Штурманом этого батальона была Галя Докутович. Она на каждый вылет брала с собой талисман, точно такую же куклу, как в фильме, наряженную в военную форму. Кукла всегда оберегала свою хозяйку. 73 боевых вылета. А однажды Галя забыла ее взять и не вернулась…