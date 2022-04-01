В день смеха: комедии, которые гарантировано поднимут настроение

Парень внезапно выясняет, что женился на отъявленной стерве, супружеская пара становится главными подозреваемыми в деле об убийстве миллиардера: «Рамблер» собрал классные комедии, под которые можно расслабиться и ни о чем не думать.

Фото: Кадр из фильма "Убийство на яхте" Кадр из фильма "Убийство на яхте"

«Девушка моих кошмаров» (2007)

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Развязная комедия от режиссеров «Тупой и еще тупее» о парне, который, казалось бы, женился на идеальной девушке. Правда, во время медового месяца она открывает свое истинное лицо — психопатки и капризной стервы. Он в шоке, но тут на горизонте появляется настоящая Девушка Его Мечты… В главных ролях: Бен Стиллер и Малин Акерман.

«Семь психопатов» (2012)

Криминальная комедия писателе, который потерял вдохновение и никак не может справиться с новым сценарием. Волей случая он оказывается втянутым в похищение собаки, затеянного его дружками. Правда, потом выясняется, что украденный пес — любимец местного гангстера, которому ничего не стоит в два счета вычислить и уничтожить горе-злоумышленников.

«Кадры» (2013)

Билли и Ник всю жизнь занимаются продажами. Но новый компьютерный мир рушит их карьеру. Стараясь доказать, что они не отстали от жизни, они бросают вызов судьбе и устраиваются на стажировку в компании Google вместе с командой лучших студентов колледжей. Теперь им придется выдержать конкуренцию с техническими гениями, чтобы подтвердить свою профпригодность. В главных ролях: Винс Вон и Оуэн Уилсон.

«Поймай толстуху, если сможешь» (2013)

Дерзкая комедия о молодом человеке по имени Сэнди, который однажды узнает, что кто-то умудрился воспользоваться его именем и кредитной картой. Каково же было его изумление, когда мошенницей оказалась девушка с внешностью типичной американской мамаши. В главных ролях: Джейсон Бейтман и Мелисса Маккартни.

«Мы – Миллеры» (2013)

Кадр из фильма "Мы —Миллеры"

«Другая женщина» (2014)

Комедия о женской дружбе без соперничества о трех девушках, которые внезапно выясняются, что у них один мужчина на троих. Ради достижения своей цели они объединяются, чтобы отомстить ловеласу. В главных ролях: Кэмерон Диаз, Лесли Манн, Кейт Аптон и Николай Костер-Вальдау.

«Шпион» (2015)

Сьюзан Купер всю жизнь мечтала стать секретным агентом и даже устроилась работать в ЦРУ. Правда, дальше сотрудника самой низкой ступени ей так и не удалось продвинуться. Внезапно судьба ей подкидывает шанс воплотить мечту в жизнь – главная героиня получает первое задание. В главных ролях шпионской комедии Мелисса Маккартни, Джейсон Стэйтем и Джуд Лоу.

«Убийство на яхте» (2019)

Американская супружеская пара Ник и Одри Шпиц, полицейский и парикмахерша, наконец-то отправляются в отпуск в Европе. В самолете они знакомятся с английским аристократом, который приглашает их провести время на яхте дяди – известного миллиардера. Правда, вдруг престарелого главу семейства убивают при загадочных обстоятельствах, а главными подозреваемыми становятся американцы. В главных ролях: Дженнифер Энистон, Адам Сэндлер, Люк Эванс и другие.