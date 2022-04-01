Супермена Генри Кавилла в фильмах DC хотят заменить на Супергерл

Недавно появились слухи, которые касаются Супермена в киновселенной DC. Согласно данным инсайдера MyTimeToShineHello, неоднократно публиковавшего достоверную информацию, Генри Кавилла заменят на Сашу Калле.

Фото: www.championat.com/ www.championat.com/

В киновселенной DC Калле сыграет роль Супергёрл. Если верить инсайдеру и изданию Screen of Geek, Генри Кавилл вряд ли вернётся к роли Супермена, а его полноценно заменит Саша Калле. Это якобы покажут зрителям в фильме «Флэш», который должен будет как бы перезапустить киновселенную DC.

Фанатский арт с Сашей Калле

Далее возможны потенциальные спойлеры к «Флэшу!»

По информации издания, в фильме покажут, как в новой временной линии Супермена в исполнении Генри Кавилла убьёт генерал Зод. После этого на замену как раз придёт Супергёрл.

Премьера «Флэша» должна состояться 4 ноября 2022 года. Режиссёром выступил Андрес Мускетти.