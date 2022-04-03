Кадр дня: самая дорогая сцена в истории немого кино

В 1926 году американский актер Бастер Китон задумал снять немой комедийный боевик со спецэффектами. На свою невероятную авантюру он даже получил внушительный бюджет. А что из этого вышло – читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Паровоз "Генерал" Кадр из фильма "Паровоз "Генерал"

Свой амбициозный проект Бастер Китон назвал The General – в Рунете его можно найти под названием “Паровоз “Генерал”. Собственно сюжет картины крутился вокруг угона поезда во время Гражданской войны. Бастеру удалось выбить 750000 долларов на свой фильм. Режиссер решил использовать их до последнего цента.

Кульминацией картины должно было стать падение поезда в реку после взрыва. Съемки проводились неподалеку от городка Коттедж-Гроув в Орегоне. Половину его жителей наняли для строительства моста (и подпиливания его) и плотины, чтобы река Роу-Ривер выглядела живописнее в кадре. На это и взрывчатку потратили 42000 долларов.

День съемок мэрия сделала выходным, чтобы все горожане Коттедж-Гроув могли увидеть своими глазами взрыв, к которому столько было приготовлений. Кстати Бастер Китон собирался забраться в кабину локомотива, но от этой затеи его в последний момент отговорила жена.

Взрывчатки оказалось слишком много. Неугомонный режиссер едва не погиб, снесенный взрывной волной. Начавшийся пожар чуть не спалил город. Несколько зевак пострадали, а большинство испытывало проблемы со слухом в течение недели после съемок.

Но поезд рухнул так эффектно, как и задумывалось. Его падение запечатлели шесть камер. Увидев кадры, режиссер чуть ли не запрыгал от восторга. Но к сожалению, на выходе фильм едва окупился. Оглушительный провал чуть не стоил Китону карьеры. Но несмотря на все эти обстоятельства, фильм “Паровоз “Генерал” спустя годы стал классикой немого кино.