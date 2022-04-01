Лучшие фильмы с Джимом Керри: список ролей актера

Джим Керри не мог выбрать лучшую дату для того, чтобы объявить о завершении карьеры. Актер, прославившийся на весь мир в первую очередь благодаря комедийным ролям, сообщил о своем уходе из индустрии 1 апреля — в День смеха, конечно же. «Рамблер» собрал лучшее с Джимом Керри. В нашей подборке — фильмы, которые захочется пересмотреть самим и показать близким.

Фото: Кадр из фильма "Маска" Кадр из фильма "Маска"

«Эйс Вентура: розыск домашних животных»

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Этот фильм был снят в 1993 году, а на широкий экран вышел в 1994 году. Критики встретили картину довольно прохладно, но зрители оценили Джима Керри в роли эксцентричного детектива, специализирующегося на поиске пропавших и похищенных животных.

Кадр из фильма " Эйс Вентура : Розыск домашних животных"

Вообще-то это далеко не первая роль актера, его карьера началась в 1981 году, но именно этот фильм можно считать знаковым. Через три года, в 1996 году, вышла вторая часть «Эйс Вентура: когда зовет природа». И снова актера ждал успех. За обе работы Джим Керри номинировался на премию MTV Movie Awards, а во втором случае выиграл в номинации «Лучшая комедийная роль».

«Тупой и еще тупее»

Для Джима Керри 1994 год стал настоящим прорывом на большие экраны и в сердца зрителей. Фильм «Тупой и еще тупее» о двух безработных, которые решили отправиться в путешествие через всю страну на смешном автомобиле с характером. Партнером Джима Керри по фильму стал Джефф Дэниелс, а для братьев Фаррелли эта картина стала режиссерским дебютом.

Кадр из фильма "Тупой и еще тупее"

Через двадцать лет после выхода первой части актерам предложили сняться во второй части комедии. Братьям режиссерам долго пришлось уговаривать актеров, но в итоге они своего добились, и фильм вышел на экраны. В прокате картина окупилась, но отзывы и критиков, и зрителей были скорее средними, чем восторженными.

«Маска»

Еще одна удача в том же 1994 году — роль в фильме «Маска», снятому по серии одноименных комиксов. Стенли Ипкис в исполнении Джима Керри получился идеальным. Кино смотрится на одном дыхании, а по динамике картинки во многом опередила свое время.

Кадр из фильма "Маска"

Кстати, Джим Керри получил «Золотой глобус», выиграв в номинации «Лучшая мужская роль». Вместе с Джимом в картине сыграла Камерон Диас — для нее эта роль стала первой.

«Шоу Трумана»

Главный герой — человек по имени Труман живет и даже не подозревает о том, что его постоянно снимают скрытые камеры, а за его жизнью в прямом эфире наблюдает весь мир. Все, что он видит вокруг себя, всего лишь декорации, а люди — актеры. Однажды он влюбляется, но не в ту девушку, которая была выбрана для этой роли продюсерами.

Возлюбленная успевает ему обо всем рассказать, прежде чем ее удалили из шоу. Но Труман ей не верит, и лишь спустя время начинает замечать нестыковки. После этого его главной целью стало желание выбраться из этого места. Этот фильм получил массу наград, а Джим Керри удостоился «Золотого глобуса» и премии MTV Movie Awards.

«Человек на Луне»

В этом фильме Джим Керри сыграл роль известного комика Энди Кауфмана, который всю свою жизнь превратил в настоящее шоу.

Кадр из фильма "Шоу Трумана"

Его невозможно было ни с кем перепутать, он не просто шутил и выходил на сцену, он делал то, чего не могли делать другие. За эту роль Джим Керри также получил «Золотой глобус» как лучший актер.

«Гринч — похититель Рождества»

Как это часто бывает с критиками, мнения разделились, но зрители голосовали сердцем и кровно заработанными. Фильм четыре недели лидировал в прокате в США и собрал 260 миллионов долларов.

Кадр из фильма "Гринч - похититель Рождества"

Джим Керри совершенно великолепен в роли Гринча — похитителя рождества, это кино однозначно достойно того, чтобы пересматривать его каждый Новый год.

«Лемони Сникет: 33 несчастья»

Роль злодея и негодяя графа Олафа чрезвычайно идет Джиму Керри, ему веришь, его ненавидишь и в то же время немного сочувствуешь. Фильм вышел в 2004 году, и покорил зрителей великолепной стимпанковской картинкой.

Кадр из фильма "Лемони Сникетт: 33 несчастья"

Буквально из каждого кадра можно сделать постер, повесить на стену и долго-долго любоваться красотой. Кино понравится и взрослым, и детям.

«Вечное сияние чистого разума»

Один из тех фильмов, в которых Джим Керри играет драматическую роль. Не все поклонники «Маски» и «Эйса Вентуры» узнают своего кумира с первого кадра. Но актер в этой роли невероятно хорош.

Очень красивый, сложный фильм, вышедший на экраны в 2004 году, получил «Оскара» за оригинальный сценарий. Режиссеру Мишелю Гондри удалось собрать звездный состав Элайджа Вуд, Кирстен Данст, Марк Руффало, Кейт Уинслет, Джерри Роберт Бирн.

«Аферисты Дик и Джейн развлекаются»

Фильм 2005 года стал ремейком комедии «Забавные приключения Дика и Джейн», вышедшей в далеком 1977 году.

Кадр из фильма "Аферисты Дик и Джейн развлекаются"

Аферисты Дик и Джейн в исполнении Джима Керри и Теа Леони получились очень обаятельными, а наблюдать за их приключениями можно бесконечно. Смотреть всей семьей!

«Всегда говори "Да!"»

В 2008 году зрители увидели еще одну комедию с Джимом Керри в главной роли. Компанию ему составили Зои Дешанель, Брэдли Купер.

Кадр из фильма "Всегда говори "Да!""

Карл Аллен, которого сыграл сам Керри, привык отвечать отказом на любые просьбы, жизнь его с таким настроем складывалась не просто, пока однажды он не попал на семинар с противоречивым названием «Да — новый вид нет». И с этого момента события начинают развиваться совершенно удивительным образом. Работа Джима Керри была отмечена MTV Movie Awards, он выиграл в номинации «Лучшая комедийная роль».

«Я люблю тебя, Филипп Моррис»

Романтическая трагикомедия, снятая по книге Стива Маквикера «Я люблю тебя, Филипп Моррис: Правдивая история жизни, любви и тюремных побегов», в которой описывается жизнь и приключения американского мошенника Стивена Рассела.

Кадр из фильма "Я люблю тебя, Филипп Моррис"

Фильм начинается с того, что десятилетний Стив узнает, что он приемный ребенок. С этого момента вся его жизнь подчинена желанию найти своих биологических родителей, в конце концов Стив находит свою любовь, но сколько испытаний встретится на его пути — рассказать это невозможно, нужно смотреть.

«Пингвины мистера Поппера»

Том Поппер работал маклером, а пингвинов видел в лучшем случае в зоопарке, а то и вовсе не видел. Но однажды он узнает, что отец оставил ему наследство — настоящего живого пингвина! Конечно, он попытался пингвина вернуть, но по ошибке ему прислали еще пятерых.

Что делать и как выходить из ситуации, когда у тебя в наличии несколько забавных существ и совершенно никакого опыта общения с ними?

«Шучу»

Этот сериал для актера стал второй совместной работой с режиссером Мишелем Гондри. Главные роли исполнили Джим Керри, Фрэнк Ланджелла, Джуди Грир, Коул Аллен, Джулиет Моррис и Кэтрин Кинер. Сериал вышел в 2018 году и был продлен на второй сезон.

Ведущего детского шоу мистера Пиклза любят дети и их родители, но никто не догадывается, что за его веселостью и хорошим настроением, стоят проблемы в семье и личная трагедия. В той или иной степени этот сюжет проживает каждый из нас.

Полная фильмография Джима Керри:

• 1981 — Резиновое лицо

• 1983 — Семейный час секса и насилия

• 1983 — Все в хорошем вкусе

• 1983 — Гора Куппер

• 1984 — Буффало Билл

• 1984 — Чур, мое!

• 1984 — Утиная фабрика

• 1985 — Однажды укушенный

• 1986 — Пегги Сью вышла замуж

• 1988 — Смертельный список

• 1988 — Земные девушки легко доступны

• 1988 — Майк Хаммер: Цепь убийств

• 1989 — Розовый кадиллак

• 1990—1994 — В живом цвете

• 1991 — Нервы на пределе

• 1992 — Крошечный паучок

• 1992 — Жизнь на Мэйпл-Драйв

• 1993 — Эйс Вентура: Розыск домашних животных

• 1994 — Тупой и еще тупее

• 1994 — Маска The Mask

• 1995 — Эйс Вентура 2: Когда зовет природа

• 1995 — Бэтмен навсегда

• 1996 — Кабельщик

• 1997 — Лжец, лжец

• 1998 — Саймон Бирч

• 1998 — Шоу Трумана

• 1999 — Человек на Луне

• 2000 — Гринч — похититель Рождества

• 2000 — Я, снова я и Ирэн

• 2001 — Мажестик

• 2003 — Брюс Всемогущий

• 2004 — Лемони Сникет: 33 несчастья

• 2004 — Вечное сияние чистого разума

• 2005 — Аферисты: Дик и Джейн развлекаются

• 2007 — Роковое число 23

• 2008 — Всегда говори «да»

• 2008 — Хортон

• 2009 — Я люблю тебя, Филлип Моррис

• 2009 — Рождественская история

• 2009 — Под морем в 3D

• 2010 — Президентское воссоединение

• 2011 — Офис

• 2011 — Пингвины мистера Поппера

• 2011 — Пьяная история

• 2012 — Студия 30

• 2013 — Невероятный Берт Уандерстоун

• 2013 — Пипец 2

• 2013 — Телеведущий 2: И снова здравствуйте

• 2014 — Тупой и еще тупее 2

• 2016 — Настоящее преступление

• 2016 — Плохая партия

• 2017 — Джим и Энди: Другой мир

• 2018—2020 — Шучу

• 2020 — Соник в кино

• 2021 — Космический джем: Новое поколение