Лучшие фильмы с Джимом Керри: список ролей актера

Джим Керри не мог выбрать лучшую дату для того, чтобы объявить о завершении карьеры. Актер, прославившийся на весь мир в первую очередь благодаря комедийным ролям, сообщил о своем уходе из индустрии 1 апреля — в День смеха, конечно же. «Рамблер» собрал лучшее с Джимом Керри. В нашей подборке — фильмы, которые захочется пересмотреть самим и показать близким.
Этот фильм был снят в 1993 году, а на широкий экран вышел в 1994 году. Критики встретили картину довольно прохладно, но зрители оценили Джима Керри в роли эксцентричного детектива, специализирующегося на поиске пропавших и похищенных животных.
Вообще-то это далеко не первая роль актера, его карьера началась в 1981 году, но именно этот фильм можно считать знаковым. Через три года, в 1996 году, вышла вторая часть «Эйс Вентура: когда зовет природа». И снова актера ждал успех. За обе работы Джим Керри номинировался на премию MTV Movie Awards, а во втором случае выиграл в номинации «Лучшая комедийная роль».
Для Джима Керри 1994 год стал настоящим прорывом на большие экраны и в сердца зрителей. Фильм «Тупой и еще тупее» о двух безработных, которые решили отправиться в путешествие через всю страну на смешном автомобиле с характером. Партнером Джима Керри по фильму стал Джефф Дэниелс, а для братьев Фаррелли эта картина стала режиссерским дебютом.
Через двадцать лет после выхода первой части актерам предложили сняться во второй части комедии. Братьям режиссерам долго пришлось уговаривать актеров, но в итоге они своего добились, и фильм вышел на экраны. В прокате картина окупилась, но отзывы и критиков, и зрителей были скорее средними, чем восторженными.
Еще одна удача в том же 1994 году — роль в фильме «Маска», снятому по серии одноименных комиксов. Стенли Ипкис в исполнении Джима Керри получился идеальным. Кино смотрится на одном дыхании, а по динамике картинки во многом опередила свое время.
Кстати, Джим Керри получил «Золотой глобус», выиграв в номинации «Лучшая мужская роль». Вместе с Джимом в картине сыграла Камерон Диас — для нее эта роль стала первой.
Главный герой — человек по имени Труман живет и даже не подозревает о том, что его постоянно снимают скрытые камеры, а за его жизнью в прямом эфире наблюдает весь мир. Все, что он видит вокруг себя, всего лишь декорации, а люди — актеры. Однажды он влюбляется, но не в ту девушку, которая была выбрана для этой роли продюсерами.
Возлюбленная успевает ему обо всем рассказать, прежде чем ее удалили из шоу. Но Труман ей не верит, и лишь спустя время начинает замечать нестыковки. После этого его главной целью стало желание выбраться из этого места. Этот фильм получил массу наград, а Джим Керри удостоился «Золотого глобуса» и премии MTV Movie Awards.
В этом фильме Джим Керри сыграл роль известного комика Энди Кауфмана, который всю свою жизнь превратил в настоящее шоу.
Его невозможно было ни с кем перепутать, он не просто шутил и выходил на сцену, он делал то, чего не могли делать другие. За эту роль Джим Керри также получил «Золотой глобус» как лучший актер.
Как это часто бывает с критиками, мнения разделились, но зрители голосовали сердцем и кровно заработанными. Фильм четыре недели лидировал в прокате в США и собрал 260 миллионов долларов.
Джим Керри совершенно великолепен в роли Гринча — похитителя рождества, это кино однозначно достойно того, чтобы пересматривать его каждый Новый год.
Роль злодея и негодяя графа Олафа чрезвычайно идет Джиму Керри, ему веришь, его ненавидишь и в то же время немного сочувствуешь. Фильм вышел в 2004 году, и покорил зрителей великолепной стимпанковской картинкой.
Буквально из каждого кадра можно сделать постер, повесить на стену и долго-долго любоваться красотой. Кино понравится и взрослым, и детям.
Один из тех фильмов, в которых Джим Керри играет драматическую роль. Не все поклонники «Маски» и «Эйса Вентуры» узнают своего кумира с первого кадра. Но актер в этой роли невероятно хорош.
Очень красивый, сложный фильм, вышедший на экраны в 2004 году, получил «Оскара» за оригинальный сценарий. Режиссеру Мишелю Гондри удалось собрать звездный состав Элайджа Вуд, Кирстен Данст, Марк Руффало, Кейт Уинслет, Джерри Роберт Бирн.
Фильм 2005 года стал ремейком комедии «Забавные приключения Дика и Джейн», вышедшей в далеком 1977 году.
Аферисты Дик и Джейн в исполнении Джима Керри и Теа Леони получились очень обаятельными, а наблюдать за их приключениями можно бесконечно. Смотреть всей семьей!
В 2008 году зрители увидели еще одну комедию с Джимом Керри в главной роли. Компанию ему составили Зои Дешанель, Брэдли Купер.
Карл Аллен, которого сыграл сам Керри, привык отвечать отказом на любые просьбы, жизнь его с таким настроем складывалась не просто, пока однажды он не попал на семинар с противоречивым названием «Да — новый вид нет». И с этого момента события начинают развиваться совершенно удивительным образом. Работа Джима Керри была отмечена MTV Movie Awards, он выиграл в номинации «Лучшая комедийная роль».
Романтическая трагикомедия, снятая по книге Стива Маквикера «Я люблю тебя, Филипп Моррис: Правдивая история жизни, любви и тюремных побегов», в которой описывается жизнь и приключения американского мошенника Стивена Рассела.
Фильм начинается с того, что десятилетний Стив узнает, что он приемный ребенок. С этого момента вся его жизнь подчинена желанию найти своих биологических родителей, в конце концов Стив находит свою любовь, но сколько испытаний встретится на его пути — рассказать это невозможно, нужно смотреть.
Том Поппер работал маклером, а пингвинов видел в лучшем случае в зоопарке, а то и вовсе не видел. Но однажды он узнает, что отец оставил ему наследство — настоящего живого пингвина! Конечно, он попытался пингвина вернуть, но по ошибке ему прислали еще пятерых.
Что делать и как выходить из ситуации, когда у тебя в наличии несколько забавных существ и совершенно никакого опыта общения с ними?
Этот сериал для актера стал второй совместной работой с режиссером Мишелем Гондри. Главные роли исполнили Джим Керри, Фрэнк Ланджелла, Джуди Грир, Коул Аллен, Джулиет Моррис и Кэтрин Кинер. Сериал вышел в 2018 году и был продлен на второй сезон.
Ведущего детского шоу мистера Пиклза любят дети и их родители, но никто не догадывается, что за его веселостью и хорошим настроением, стоят проблемы в семье и личная трагедия. В той или иной степени этот сюжет проживает каждый из нас.
• 1981 — Резиновое лицо
• 1983 — Семейный час секса и насилия
• 1983 — Все в хорошем вкусе
• 1983 — Гора Куппер
• 1984 — Буффало Билл
• 1984 — Чур, мое!
• 1984 — Утиная фабрика
• 1985 — Однажды укушенный
• 1986 — Пегги Сью вышла замуж
• 1988 — Смертельный список
• 1988 — Земные девушки легко доступны
• 1988 — Майк Хаммер: Цепь убийств
• 1989 — Розовый кадиллак
• 1990—1994 — В живом цвете
• 1991 — Нервы на пределе
• 1992 — Крошечный паучок
• 1992 — Жизнь на Мэйпл-Драйв
• 1993 — Эйс Вентура: Розыск домашних животных
• 1994 — Тупой и еще тупее
• 1994 — Маска The Mask
• 1995 — Эйс Вентура 2: Когда зовет природа
• 1995 — Бэтмен навсегда
• 1996 — Кабельщик
• 1997 — Лжец, лжец
• 1998 — Саймон Бирч
• 1998 — Шоу Трумана
• 1999 — Человек на Луне
• 2000 — Гринч — похититель Рождества
• 2000 — Я, снова я и Ирэн
• 2001 — Мажестик
• 2003 — Брюс Всемогущий
• 2004 — Лемони Сникет: 33 несчастья
• 2004 — Вечное сияние чистого разума
• 2005 — Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
• 2007 — Роковое число 23
• 2008 — Всегда говори «да»
• 2008 — Хортон
• 2009 — Я люблю тебя, Филлип Моррис
• 2009 — Рождественская история
• 2009 — Под морем в 3D
• 2010 — Президентское воссоединение
• 2011 — Офис
• 2011 — Пингвины мистера Поппера
• 2011 — Пьяная история
• 2012 — Студия 30
• 2013 — Невероятный Берт Уандерстоун
• 2013 — Пипец 2
• 2013 — Телеведущий 2: И снова здравствуйте
• 2014 — Тупой и еще тупее 2
• 2016 — Настоящее преступление
• 2016 — Плохая партия
• 2017 — Джим и Энди: Другой мир
• 2018—2020 — Шучу
• 2020 — Соник в кино
• 2021 — Космический джем: Новое поколение
• 2022 — Соник 2 в кино