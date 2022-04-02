Быстрицкая обошла Мордюкову: как снимали «Тихий Дон»

«Тихий Дон» – один из лучших фильмов режиссера Сергея Герасимова. Экранизация романа Михаила Шолохова снималась в 1957-1958 годах на Московской киностудии имени М. Горького, а первым человеком, который увидел готовую картину, был сам Шолохов. Трехсерийная драма о судьбе донского казачества на стыке эпох завоевала несколько наград на международных фестивалях, в том числе диплом Гильдии режиссеров США за лучший иностранный фильм. В 1958-м «Тихий Дон» был признан лучшим фильмом по опросу журнала «Советский экран» – фильм сделал знаменитыми еще не известных на тот момент Петра Глебова и Элину Быстрицкую.

Фото: Кадр из фильма «Тихий Дон» Кадр из фильма «Тихий Дон»

Идея экранизировать «Тихий Дон» появилась у Герасомова задолго до съемок, но приступить к работе над фильмом в 1930-х не вышло. В период большого террора Шолохов открыто обращался к Сталину с критикой системы следствия в НКВД и сам был под угрозой ареста. Причина была не только в этом, вот что писал режиссер:

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«Должен подчеркнуть, что решение это подготавливалось не днями и не месяцами. Достаточно сказать, что в первый раз я предложил экранизацию «Тихого Дона» еще в 1939 году, сразу после «Учителя». Но тогда мне было сказано, что едва ли имеет смысл экранизировать роман, который при всех своих достоинствах выводит на первый план судьбу Григория Мелехова, человека без дороги, по сути, обреченного историей».

Потом началась Великая Отечественная война, вернуться к «Тихому Дону» Герасимову удалось в 1955 году, тщательная подготовка к съемкам длилась более двух лет. В команде были годы, работавшие с Герасимовым из года в год: оператор Владимир Раппопорт, художник Борис Дуленков, директор Яков Светозаров, ученики мастерской ВГИКа и другие.

Над сценарием режиссер работал самостоятельно, результат Шолохов одобрил. Тщательнейшим образом подошли к подбору актеров, как на главные, так и второстепенные роли – от царя Николая II до кучера в доме Листницких. Выбирать тех, кто сможет вжиться в фактурные шолоховские образы, нужно было более чем из 200 претендентов. Так, на роль Аксиньи рассматривались Эмма Цесарская, сыгравшая ее в немом фильме 1931 года, и кубанская казачка Нонна Мордюкова, которая, будучи студенткой ВГИКа, в 1948 году дебютировала в кино именно у Герасимова – в роли Ульяны Громовой в «Молодой гвардии». Та роль сделала Модюкову знаменитой, к тому же она давно мечтала о роли Аксиньи.

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Однако досталась она Элине Быстрицкой – Шолохов, увидевший ее пробы, сказал, что это абсолютное попадание. Для молодой актрисы это была четвертая работа в кино. Быстрицкая говорила, что Мордюкова так и не простила ей этого поражения, после премьеры фильма прошипела ей: «А ты все-таки сыграла, проклятая!»

Элине Быстрицкой для роли пришлось усиленно налегать на сметану и мед, чтобы набрать 15 килограммов, а еще огрубеть – ухоженные руки совсем не вписывались в образ казачки. Рекомендации Герасимова для всех актрис были простыми: в преддверии съемок как можно больше работать руками.

«Стирайте побольше, чистите посуду, скоблите полы, наведите порядок дома. У себя все сделаете – соседям помогите», – заявил режиссер.

Быстрицкой пришлось научиться и ходить по воду с коромыслом, как это делают казачки.

«Чтобы и воду не расплескать, и мужиков с ума свести, воду нужно носить бедрами, тогда казаки будут пялиться и глаза сломают!» – учили ее женщины.

Уже определили все роли, а Мелехова все не было: искали в Ростове, станицах, на Дону, но подходящих и по темпераменту, и по внешности мужчин не находилось. Главного героя Сергей Герасимов углядел в массовке:

«Войдя в павильон, я мельком оглядел полутемный блиндаж, где за столом сидели офицеры. Я обратил внимание на одного из них, еще совсем не сопоставляя его облик с обликом Григория Мелехова. Но очень сильные глаза заставили приглядеться к актеру повнимательнее. Я ждал, когда он заговорит. И, пожалуй, голос-то как раз и решил дело», – рассказывал Герасимов.

ТАСС

Режиссер дал задание гримерам поработать над актером и к следующему дню благополучно забыл об этом, пока не увидел идущего к нему по коридору Григория Мелехова и теснящихся сзади заинтересованных ассистентов, костюмеров и гримера. «Впечатление было чрезвычайным. Он был похож необыкновенно на того самого Григория Мелехова, который встает со страниц романа для каждого мало-мальски пытливого и заинтересованного читателя», – вспоминал режиссер. Пробы показали. что актер хорошо понимает противоречивый характер героя романа, осталось самое важное – получить оценку Шолохова. «Он. Он живой и есть», – одобрил писатель.

Для Петра Глебова роль Григория Мелехова у Сергея Герасимова тоже стала первой крупной работой в кино, хотя на момент съемок ему было уже за 40 лет. Актера утвердил Шолохов, а вот худсовет долго не мог определиться. В итоге режиссер заявил, что головой отвечает за фильм и каждого актера. Глебова «омолаживали» с помощью грима, делали новый нос, приклеивали усы. Если актрисы избавлялись от «городского» вида через физическую работу, то мужчин эта участь тоже не избежала: их Герасимов отправлял с казаками на сенокос и учиться ездить на лошадях.

Съемки шли на хуторе Дичинском возле города Каменска-Шахтинского где снимали в 1930-м старую, немую версию «Тихого Дона», причем в массовых сценах принимали участие самые настоящие казаки: старые казаки учили молодых управляться с лошадями и стыдили их тем, что актеры, особенно Глебов, больше похожи на казаков. Дома Мелеховых, Коршуновых, Астаховых и Кошевых, хуторскую церковь специально построили для съемок, неподалеку возвели усадьбу Листницких.