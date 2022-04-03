Фильмы про людей, которые тоже живут в эпоху перемен

Жить во время исторических событий не просто, это требует особого мужества и моральных сил. "Рамблер" решил вспомнить несколько фильмов про революцию, которые помогут поднять боевой дух.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

"Броненосец «Потемкин»"

Экипаж линкора «Потемкин» восстает против своих офицеров и захватывает корабль. Мятеж вызывает бунт среди одесситов, которые отвергают монархию. В ответ на такие действия правительство отправляет эскадру военных кораблей, чтобы утихомирить бунтовщиков.

Этот фильм Сергея Эйзенштейна считается культовым из-за новых приемов монтажа, который помог передать самые яркие моменты. Картина числится в списке "10 великих картин всех времен".

"Доктор Живаго"

кадр из фильма

Действие фильма разворачивается на фоне революции и Первой мировой войны. Юрий Живаго — доктор, воспитанный тетей и дядей. Он женится на своей кузине Тоне, хотя и не испытывает к ней сильных чувств.

В какой-то момент он встречает девушку по имени Лара, у которой и вовсе роман с любовником матери. Но по иронии судьбы между двумя людьми вспыхивают чувства. Эта картианы была удостоена пяти премий «Оскар».

"Отверженные"

кадр из фильма

Беглый каторжник Жан Вальжан вынужден долгие годы скрываться от правосудия. В это время инспектор парижской полиции Жавер считает его поимку делом всей своей жизни.