Фильмы про людей, которые тоже живут в эпоху перемен

Жить во время исторических событий не просто, это требует особого мужества и моральных сил. "Рамблер" решил вспомнить несколько фильмов про революцию, которые помогут поднять боевой дух.
Экипаж линкора «Потемкин» восстает против своих офицеров и захватывает корабль. Мятеж вызывает бунт среди одесситов, которые отвергают монархию. В ответ на такие действия правительство отправляет эскадру военных кораблей, чтобы утихомирить бунтовщиков.
Этот фильм Сергея Эйзенштейна считается культовым из-за новых приемов монтажа, который помог передать самые яркие моменты. Картина числится в списке "10 великих картин всех времен".
Действие фильма разворачивается на фоне революции и Первой мировой войны. Юрий Живаго — доктор, воспитанный тетей и дядей. Он женится на своей кузине Тоне, хотя и не испытывает к ней сильных чувств.
В какой-то момент он встречает девушку по имени Лара, у которой и вовсе роман с любовником матери. Но по иронии судьбы между двумя людьми вспыхивают чувства. Эта картианы была удостоена пяти премий «Оскар».
Беглый каторжник Жан Вальжан вынужден долгие годы скрываться от правосудия. В это время инспектор парижской полиции Жавер считает его поимку делом всей своей жизни.
Но у Жана своя история, после смерти Фантины — единственной близкой ему женщины, он берет на себя ответственность за ее дочь, которая находится в плену.