Мультфильм "Финник" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

Российский мультфильм "Финник" стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 104,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 31 марта по 3 апреля.

Фото: Кадр из мультфильма "Финник" Кадр из мультфильма "Финник"

Картина режиссера Дениса Чернова вышла в российский прокат 24 марта. Это история о домовом Финнике, который постоянно подшучивает над жильцами. Из-за этого ни одна семья не задерживается надолго в его доме. Но все меняется, когда в доме появляются новые жильцы.

Второе место занял американский фантастический боевик "Морбиус", собравший 49,5 млн рублей за выходные (данные по СНГ без России и Белоруссии). В фильме рассказывается о том, как ученый Майкл Морбиус, с детства страдающий от редкого заболевания крови, посвятил жизнь поискам лекарства от своей болезни. Однажды он решается провести рискованный эксперимент с кровью летучих мышей, что превращает его в кровожадного вампира. Главные роли исполнили Джаред Лето, Майкл Китон, Адрия Архона, Джаред Харрис, Мэтт Смит, Тайриз Гибсон.