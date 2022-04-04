Мультфильм "Финник" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

Российский мультфильм "Финник" стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 104,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 31 марта по 3 апреля.
Картина режиссера Дениса Чернова вышла в российский прокат 24 марта. Это история о домовом Финнике, который постоянно подшучивает над жильцами. Из-за этого ни одна семья не задерживается надолго в его доме. Но все меняется, когда в доме появляются новые жильцы.
Второе место занял американский фантастический боевик "Морбиус", собравший 49,5 млн рублей за выходные (данные по СНГ без России и Белоруссии). В фильме рассказывается о том, как ученый Майкл Морбиус, с детства страдающий от редкого заболевания крови, посвятил жизнь поискам лекарства от своей болезни. Однажды он решается провести рискованный эксперимент с кровью летучих мышей, что превращает его в кровожадного вампира. Главные роли исполнили Джаред Лето, Майкл Китон, Адрия Архона, Джаред Харрис, Мэтт Смит, Тайриз Гибсон.
Третье место занял американский приключенческий боевик "Анчартед: на картах не значится", собравший 46,2 млн рублей за выходные. Картина режиссера Рубена Фляйшера вышла в российский прокат 10 февраля. По сюжету два искателя приключений Нэйтан Дрейк и Виктор Салливан по прозвищу Салли отправляются в свое первое путешествие в поисках сокровищ. Также герои надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нэйтана. Главные роли исполнили Том Холланд, Марк Уолберг, Тати Габриэль, Антонио Бандерас и другие.