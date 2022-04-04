Мультфильмы, которые точно понравятся взрослым

Если вдруг в один из домашних вечеров у вас встал вопрос, чья сегодня очередь провести время перед телевизором - детей или родителей, то мы предлагаем компромисс. Рамблер подготовил подборку мультфильмов, которые точно понравятся взрослым не меньше, чем детям. А, возможно, взрослые даже найдут в них более глубокий смысл, что не всегда подвластно ребенку. Запасайтесь попкорном и блокнотиками - в этих картинах много мудрых мыслей.

Фото: Кадр из фильма "Душа" Кадр из фильма "Душа"

"Вверх", 2009, 0+

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Еще одна невероятно трогательная история о том, как важно следовать за мечтами, и насколько не важен возраст в этом вопросе.

Пит Доктер подарил миру красивую сказку о 78-летнем ворчливом дедушке, который даже в таком возрасте решился осуществить безумную мечту всей своей жизни - улететь вверх прямо в своем доме, используя тысячи воздушных шаров. В процессе мультфильма можно наблюдать за тем, как трансформируется характер одинокого и всем недовольного ворчуна в доброго и счастливого человека - так меняет мечта.

Картина получила "Оскары" в номинации "Лучший анимационный фильм" и "Лучший саундтрек".

"Головоломка", 2015, 6+

Мультфильм, не похожий ни на один другой, поразил всех своей идеей еще до выхода в прокат. Режиссер Пит Доктер решил дать возможность людям заглянуть в наш разум и посмотреть, как нами руководят эмоции. История девочки Райли и неразбериха в ее голове о многом могут рассказать зрителям. Помимо того, что за процессами, происходящими в нашей голове, со стороны просто интересно наблюдать, это еще и весьма весело - уверены, не один человек узнает в героях "Головоломки" себя или своего ребенка.

Обладатель "Оскара" как лучший анимационный фильм.

"Тайна Коко", 2017, 12+

Работа режиссера Ли Анкрича полюбилась огромному количеству зрителей, и большая часть поклонников среди взрослого населения. Мультфильм завоевал целых два "Оскара". Один - как лучший анимационный фильм, и второй за лучшую песню ("Remember me").

Картина рассказывает историю мальчика Мигеля, попавшего в мир мертвых. Там его ждут непростые приключения и невероятные открытия, которые помогут ему снять запрет родителей идти к своей цели стать музыкантом. Трогательная история любви и веры в свои мечты.

"Душа", 2020, 6+

И снова работа Пита Доктера заслуживает особого внимания - мультфильм, ставший популярным моментально после выхода в прокат. Трудно было встретить того, кто посмотрел его и не советовал бы после этого своим знакомым. Мультик с глубокой мыслью и посылом. Вероятно, для детей он покажется просто милой историей, местами смешной, но взрослые не останутся равнодушны.

В основе картины история немолодого учителя музыки, всю жизнь мечтающего выступать на сцене с джазовым коллективом. Как только его мечта исполняется и впереди его первый концерт - он умирает. Однако учитель сопротивляется случившемуся и сбегает из "Великого после", но попадает в "Великое до". Там ему предстоит помочь найти юной душе свое предназначение и свою "искорку", чтобы она смогла попасть на Землю.