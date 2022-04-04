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38 минут назад

Герои и злодеи: фильмы о людях с суперспособностями

Катерина Саломе

Далеко не всегда суперспособности достаются хорошим людям. Это подтверждают герои фильмов из новой подборки "Рамблера".

Герои и злодеи: фильмы о людях с суперспособностями
Фото: Кадр из фильма "Проект Power"Кадр из фильма "Проект Power"

"Проект Power" (2020)

В Новом Орлеане появился новый очень необычный препарат. На улицах города он получил название «сила» за то, что на пять минут пробуждает в человеке скрытые суперспособности. Никто не может предугадать, какая суперсила проснется в нем. Впервые этот вещество появляется в бедных и неблагополучных районах, поэтому очень скоро в городе появляются преступники с невероятными способностями. Они могут становиться невидимыми, обладают сверхчеловеческой силой и есть те, кого даже пули не берут. В результате уровень преступности резко возрастает, а полиции не удается взять ситуацию под контроль.

"Хэнкок" (2008)

Кадр из фильма "Хэнкок"

Хэнкок обладает неуязвимостью и способностью летать, однако при этом ему присуща и удивительная неаккуратность. Отлавливая преступников или спасая людские жизни, он абсолютно не заботится о том, что должен сохранять все остальное в порядке и благополучии – так, нередко страдают дороги и дома. Город в результате подобных спасений терпит многомиллионные убытки. Впрочем, это мало заботит самого героя, который может и прилично нагрубить в ответ недовольным его деятельностью, и крепко выпить.

"Телекинез" (2013)

Кадр из фильма "Телекинез"

Среди одноклассников и ровесников Кэрри не пользуется популярностью, скорее наоборот. Она великолепная мишень для злобных шуточек и насмешек. Розыгрыши подчас оказываются невероятно жестокими даже для подростков. При этом скромная, большую часть времени проводящая в полном одиночестве девушка, старается молча переносить невзгоды. Однако мир вокруг стремительно меняется с обнаружением способности силой мысли передвигать предметы. С этой поры начинается время тайных тренировок с целью совершенствоваться в новом умении.

Фильмы,Телекинез,Хэнкок,
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