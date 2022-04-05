Режиссер Андрей Тарковский: биография, факты о жизни, фильмы

Культовый советский режиссер, творчество которого признано во всем мире. Фильмы Андрея Тарковского не раз становились источниками вдохновения для многих режиссеров. Киноработы мастера изучают студенты профильных вузов, а профессионалы и поклонники таланта продолжают их обсуждать. «Рамблер» рассказывает о том, как жил и работал великий режиссер, с первой работы получивший мировую известность.

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Детство Андрея Тарковского

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Андрей Тарковский родился 4 апреля 1932 года в селе Завражье, там жили родные по материнской линии, сейчас это Костромская область. В сентябре мама вернулась в Москву. Его папа был поэтом и переводчиком, но через год после рождения младшей дочери отец ушел из семьи. В три года сын Андрей остался без папы, а мама — с двумя малышами на руках. Мама происходила из дворянского рода Дубасовых, окончила Литературный институт так же, как и отец Андрея. После расставания с мужем она устроилась корректором в Первую образцовую типографию.

До начала войны они жили в Замоскворечье, но потом эвакуировались в Юрьевец Ивановской области, обратно вернулись уже в 1943 году. Андрей продолжил ходить в школу, кстати, с ним же учился известный советский поэт Андрей Вознесенский. В школе успехи были весьма посредственными, его больше увлекали занятия музыкой и рисованием. А после школы он поступил на арабское отделение Московского института востоковедения, но бросил учебу, когда получил сотрясение мозга на физкультуре.

Из тайги во ВГИК

В 1953 году Андрей Тарковский попал в геологическую партию. Он прошел пешком сотни километров по тайге, сделал множество зарисовок. Именно в то время он принял решение стать режиссером. Как потом вспоминал сам Тарковский, устроиться коллектором в научно-исследовательскую экспедицию помогла ему его мать. Тогда он попал в трудную ситуацию, связавшись с дурной компанией, тайга стала своего рода спасением.

Вернувшись из экспедиции, он подал документы во ВГИК и попал на курс Михаила Ромма. Это было лучшее время для того, чтобы начать учиться. Хрущевская оттепель дала возможность раскрыться многим талантам, на советскую культуру оказали свое влияние итальянский неореализм и французская новая волна. Все это создало предпосылки к возникновению авторского кино, когда один человек отвечает практически за все процессы при создании фильма. В своих работах Андрей Тарковский ориентировался на Луиса Бунюэля, Ингмара Бергмана, а позже Акиру Куросаву и Федерико Феллини.

Во ВГИКе Тарковский познакомился с другим Андреем — Кончаловским. Они подружились и даже написали вместе свой первый сценарий, который предлодили студии «Ленфильм», но получили отказ. Следующий совместный сценарий назывался «Каток и скрипка» о трогательной дружбе мальчика-скрипача и водителя катка. Этот сценарий взяла киностудия «Мосфильм». Тарковскому разрешили поставить фильм по этому сценарию в качестве дипломной работы. В 1960 году Андрей Тарковский с отличием окончил ВГИК, а 1961 году его дипломный фильм «Каток и скрипка» получил первый приз на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке в 1961 году.

Знаковые работы Андрея Тарковского

«Иваново детство»

Вообще-то первоначально Андрей Тарковский подал заявку в «Мосфильм» на картину «Андрей Рублев», но она потребовала большой и кропотливой подготовки. Поэтому сначала режиссер взялся за съемки фильма «Иваново детство». Лента рассказывает историю мальчика-подростка, которому пришлось столкнуться со всеми тяготами войны. Фильм произвел фурор в мировом кинематографе, о Тарковском заговорили. В 1962 году за свою работу режиссер получил «Золотого льва святого Марка» на Международном кинофестивале в Венеции.

«Андрей Рублев»

После «Иванова детства» Тарковский переключился на работу над картиной «Андрей Рублев», его первоначальное название — «Страсти по Андрею». Сценарий фильма «Андрей Рублев» ему помогал писать товарищ по вузу — Андрей Кончаловский. Съемки начались в 1964 году, но дело продвигалось медленно, оттепель заканчивалась и работать становилось сложнее. Чиновники не оценили авторскую манеру Тарковского, вносили бесконечные правки, многое приходилось переделывать. Фильм увидел свет в 1966 году. В 1969 году ленту показали на Каннском кинофестивале вне конкурса, где ее отметили призом Международной федерации кинопрессы.

«Солярис»

К съемкам нового фильма режиссер приступил в 1971 году, спустя пять лет после выхода предыдущего. Сценарий фильма «Солярис» был написан по одноименному роману Станислава Лема. Главные герои — представители развитой цивилизации будущего — находятся в замкнутом мире космической станции и занимаются изучением новой планеты.

Главную роль в фильме сыграла Наталья Бондарчук. Исполнительнице роли на съемках фильма пришлось нелегко. Начинающая актриса была замужем, а известный режиссер — женат, но тем не менее они влюбились друг в друга. Наташа знала, что Андрей не уйдет из семьи, и даже пыталась резать себе вены, но, к счастью, попытка оказалась неудачной. В «Солярисе» ее увидел сыгравший главную роль в «Ивановом детстве» Николай Бурляев, с которым они потом поженились, прожили вместе много лет, вырастили двоих детей и даже остались друзьями после развода.

В этом фильме Тарковский продолжил раскрывать идею божественной природы человека. В 1972 попал программу Каннского кинофестиваля и получил специальный приз жюри и приз экуменического жюри. А 1973 году на широких экранах картину увидели советские зрители.

«Сталкер»

Этот фильм, снятый в 1979 году, принято считать своего рода компромиссом между видением режиссера и требованиями цензуры. В основу фильма «Сталкер» легла повесть «Пикник на обочине» братьев Стругацких. Зона и диалоги писателя и профессора были восприняты как намек на проблемы капиталистической цивилизации. В Госкино приняли фильм, а через неделю пошла его премьера в Доме кино. Еще через год картина вышла в прокат в количестве 196 копий. Также «Сталкер» показали на Каннском кинофестивали, где фильм получил приз экуменического жюри. Кстати, в том же году Тарковскому присвоили звание Народного артиста РСФСР.

«Ностальгия»

К работе над сценарием фильма «Ностальгия» режиссер Андрей Тарковский приступил в 1980 году в Италии. Его соавтором выступил итальянский поэт, писатель, сценарист и режиссер Тонино Гуэрра. Кстати, пока он искал натуру для съемок, он снял документальный фильм «Время приключений». Контракт с итальянцами был подписан в 1982 году, а фильм вышел в 1983 году. Картина участвовала в конкурсе на Каннском фестивале и выиграла приз за лучшую режиссуру, приз Международной федерации киножурналистов и приз экуменического жюри. Главного героя сыграл Олег Янковский, хотя изначально Тарковский надеялся, что это сможет сделать его любимый актер Анатолий Солоницын.

Когда съемки фильма завершились Тарковский вместе с женой все еще был в Италии, оттуда он написал письмо председателю Госкино СССР Филиппу Ермашу с просьбой разрешить ему, его жене, теще и 12-летнему сыну Андрею пожить в Италии еще три года. Ему отказали, а вскоре уволили. Так Тарковский стал «невозвращенцем».

«Жертвоприношение»

Последней работой Тарковского стал фильм «Жертвоприношение», снятый в Швеции в 1986 году. Этот фильм не зря называют завещанием режиссера, Тарковский в своей работе предостерегает человечество от ядерной войны.

Во время съемок фильма «Жертвоприношение» у режиссера диагностировали рак легких. Когда об этом стало известно в СССР, сыну Тарковского — Андрею — разрешили вылететь к отцу. Одновременно с этим был снят запрет на имя режиссера, о нем начали говорить, писать, его фильмы можно было увидеть.

В декабре 1986 года режиссер скончался, его похоронили на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

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