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1 час назад

Финальная часть «Форсажа» будет разделена на два кинофильма

Моя Москва.онлайн

Как сообщили создатели финальной части «Форсажа», десятая картина кинофраншизы будет разделена на два фильма. Отмечается, что эту информацию подтвердил 54-летний американский актёр Вин Дизель («Чёрная дыра», «Хроники Риддика», «Три икса»), исполнитель роли Доминика Торетто. Известно, что дебютная лента серии вышла в 2001 году. В 2019 году был представлен спин-офф картины, получивший название «Хоббс и Шоу».

Финальная часть «Форсажа» будет разделена на два кинофильма
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Предполагается, что первую часть фильма представят 17 мая 2023 года, вторую — ещё через год. Режиссёром ленты выступает 50-летний тайванец Джастин Лин («Поединок», «Настоящий детектив», «Сообщество», «Воин», «Скорпион»), автор третьей, четвёртой, пятой, шестой и девятой глав истории. Сценаристом стал Гэри Скотт Томпсон («К-911», «Лас Вегас», «Рыцарь дорог»), работавший над всеми частями «Форсажа», кроме «Токийского дрифта».

Место продюсера занял 62-летний американец Нил Х. Мориц («Жестокие игры», «Музыка продолжала играть», «Второй шанс», «Побег», «Пацаны», «Большая буква «Р», «Вернуть из мёртвых», «Хэппи»). Он занимался всеми предыдущими главами кинофраншизы. Роли в финальной части «Форсажа» исполняют Джейсон Момоа, Вин Дизель, Натали Эммануэль, Мишель Родригес, Даниэла Мелшиор, Тайриз Гибсон, Сон Ган и Лудакрис.

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