Финальная часть «Форсажа» будет разделена на два кинофильма

Как сообщили создатели финальной части «Форсажа», десятая картина кинофраншизы будет разделена на два фильма. Отмечается, что эту информацию подтвердил 54-летний американский актёр Вин Дизель («Чёрная дыра», «Хроники Риддика», «Три икса»), исполнитель роли Доминика Торетто. Известно, что дебютная лента серии вышла в 2001 году. В 2019 году был представлен спин-офф картины, получивший название «Хоббс и Шоу».