Финальная часть «Форсажа» будет разделена на два кинофильма

Как сообщили создатели финальной части «Форсажа», десятая картина кинофраншизы будет разделена на два фильма. Отмечается, что эту информацию подтвердил 54-летний американский актёр Вин Дизель («Чёрная дыра», «Хроники Риддика», «Три икса»), исполнитель роли Доминика Торетто. Известно, что дебютная лента серии вышла в 2001 году. В 2019 году был представлен спин-офф картины, получивший название «Хоббс и Шоу».
Предполагается, что первую часть фильма представят 17 мая 2023 года, вторую — ещё через год. Режиссёром ленты выступает 50-летний тайванец Джастин Лин («Поединок», «Настоящий детектив», «Сообщество», «Воин», «Скорпион»), автор третьей, четвёртой, пятой, шестой и девятой глав истории. Сценаристом стал Гэри Скотт Томпсон («К-911», «Лас Вегас», «Рыцарь дорог»), работавший над всеми частями «Форсажа», кроме «Токийского дрифта».
Место продюсера занял 62-летний американец Нил Х. Мориц («Жестокие игры», «Музыка продолжала играть», «Второй шанс», «Побег», «Пацаны», «Большая буква «Р», «Вернуть из мёртвых», «Хэппи»). Он занимался всеми предыдущими главами кинофраншизы. Роли в финальной части «Форсажа» исполняют Джейсон Момоа, Вин Дизель, Натали Эммануэль, Мишель Родригес, Даниэла Мелшиор, Тайриз Гибсон, Сон Ган и Лудакрис.