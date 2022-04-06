5 фильмов об адвокатах и сумасшедших расследованиях

“Рамблер” подготовил список фильмов разных жанров об адвокатах, сумасшедших криминальных делах и неприятностях, которые могут преследовать защитников закона на всем их профессиональном пути.

Фото: Кадр из фильма "Темные воды" Кадр из фильма "Темные воды"

“Темные воды”, 2019

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Адвокат Роберт Билотт (Марк Руффало) по случайности ввязывается в борьбу нечистой на руку корпорацией. Он идет в суд, где намерен доказать, что компания DuPont в течение нескольких десятилетий цинично травила людей, загрязняя химикатами питьевую воду. Борьба за правду растянулась на 19 лет. Удастся ли Роберту завершить начатое дело?

“Мавританец”, 2020

Кадр из фильма "Мавританец"

В центре драмы Кевина Макдональда история заключенного из тюрьмы Гуантанамо. Мохаммед Ульд Слахи попал в застенок без официальных обвинений и возможности защищаться в суде, как вербовщик террористов “Аль-Каиды” (запрещена в России). Но в один момент ситуация меняется. Мохаммеду дают право нанять адвоката. За жизнь заключенного развернется настоящая борьба. И всех ее участников не раз настигнет ощущение неправильности происходящего.

“Адвокат дьявола”, 1997

Молодой адвокат Кевин Ломакс (Киану Ривз) приезжает в Нью-Йорк. Ему предстоит стать сотрудником крупного юридического концерна. Кевину предлагают великолепные условия, но и сам специалист не прочь пожить роскошно. Что приготовит новому подчиненному дьявол-начальник Джон Милтон (Аль Пачино) в обмен на адвокатский талант Кевина?

“Чикаго”, 2002

Если вы устали от серьезных драм, но все еще хотите увидеть блестящую работу кино-адвоката, включайте мюзикл Роба Маршалла. Главная героиня – Рокси Харт (Рене Зеллвегер) – попадает на скамью подсудимых. Чтобы избежать казни, Рокси тратит безумную сумму на легендарного адвоката Билли Флинна (Ричард Гир). Но у нее есть соперница: примадонна бурлеск-шоу Велма Келли (Кэтрин Зета-Джонс). И она сделает все, чтобы суд на Рокси закончился обвинительным приговором.

“Лжец, лжец”, 1997