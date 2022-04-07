Кадр дня: чем злил Мэтт Деймон актеров "Спасти рядового Райана"

По сюжету эпической военной драмы Стивена Спилберга, вышедшей на экраны в 1998 году, отряд из восьми человек под командованием капитана Джона Миллера получает задание отправиться в тыл врага, чтобы найти рядового Джеймса Райана. Три его родных брата погибли в сражениях почти одновременно и генерал отдал приказ вернуть единственного оставшегося в живых Джеймса домой, к матери. В ходе операции спасения Райана почти весь отправившийся на его поиски отряд погибает.

Фото: Кадр из фильма "Спасти рядового Райана" Кадр из фильма "Спасти рядового Райана"

Съемки, по признанию актеров, были очень тяжелыми. По настоянию режиссера все исполнители ведущих ролей в фильме в течение нескольких дней проходили настоящие армейские тренировки. Поэтому даже грим, по сути, актерам не требовался: они и так выглядели крайне уставшими. Все, кроме Мэтта Деймона.