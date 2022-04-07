Фильмы Джеки Чана, которые чуть не стоили ему жизни

За свою карьеру Джеки Чан снялся более чем в сотне фильмов и получил более 3000 травм. По словам актера, у него нет ни одной кости, которую он ни разу не ломал на съемках. "Рамблер" вспоминает самые травмоопасные фильмы Джеки Чана.

Фото: Кадр из фильма "Доспехи бога" Кадр из фильма "Доспехи бога"

"Рука смерти"

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На съемках этого фильма Джеки Чан работал каскадером. В одной из сцен его нокаутировали так, что он провел несколько часов без сознания.

"Пьяный мастер"

Во время съемок одной из сцен Джеки Чану попали в глаз палкой, удар был такой силы, что пришлось зашивать бровь. А врачи сказали, что актер лишь чудом не лишился зрения.

"Проект А"

Джеки Чан упал с башни высотой в восемь метров. Сначала он ударился грудью о металлическую балку, а потом головой о землю. У него было сломано несколько ребер, нос и разорваны связки шеи. Это был третий дубль, который и стал фатальным, причем в финальной версии фильма оказались кадры первых двух дублей.

"Полицейская история"

Съемки проходили в большом торговом центре. С высоты пятого этажа актер должен был скользить по металлическому шесту, разрывая своим телом огромное количество электрических гирлянд, и проломить павильон. Трюк получился великолепным, но через несколько секунд, после того как камеры остановились, актер рухнул на пол. Продолжить съемки он смог лишь спустя два месяца, когда немного восстановился от полученных травм. Он получил ожоги рук третьей степени, вывих тазовой кости и перелом седьмого и восьмого позвонков.

"Доспехи бога"