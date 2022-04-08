Лучшие фильмы про шпионов для тех, кто устал от «Бонда»

“Бондиана” считается классической сагой о шпионах, но существует бесчисленное множество других фильмов о секретных агентах, которые тоже стоят внимания зрителей. В них можно увидеть то, как, согласно восприятию режиссеров, работают или работали секретные службы в разных странах. В материале “Рамблера” — лучшие фильмы про шпионов.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

“Kingsman: Секретная служба” (2014)

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Первый фильм франшизы вышел в 2014 году, с тех пор она уже пополнилась сиквелами и приквелами. История секретной службы основана на одноименных популярных комиксах, и рискует стать второй популярной франшизой после “бондианы”. Она рассказывает о том, как функционирует секретная служба британской разведки, которая работает независимо от государства. Он была создана во время Первой мировой войны для того, чтобы уладить конфликт между государствами. Здесь все, как в классических боевиках — ее агенты спасают мир от злодеев, но делают это с юмором и своими собственными мотивами.

“Красный воробей” (2018)

Кадр из фильма

В картине рассказывается о видении режиссера о том, как могла бы работать советская разведка. В центре сюжета находится балерина, которая подавала большие надежды и выступала в Большом театре, но травма сломала ее карьеру. Благодаря своему дяде она становится “воробьем” и заступает на секретную службу. После долгого обучения, которое должно морально подавить всех агентов, она должна выполнить опасное задание. Однако девушка оказывается не так проста, как кажется на первый взгляд.

“Агент Ева” (2019)

Кадр из фильма

Еще один шпионский фильм, где главной героиней выступает женщина. Она — один из самых опасных агентов современности и блестяще выполняет все задания в одиночку. Она работает на секретную организацию, но имеет темное прошлое, которое не дает ей покоя. Из-за своенравности Евы у нее возникают проблемы на службе, и она решает взять отпуск. Однако спокойной жизни у нее не получается — другой агент ведет за ней слежку и надеется устранить подававшую надежды шпионку. Теперь помимо личных проблем, у Евы есть еще и дополнительный “хвост”.

“Агенты А.Н.К.Л.” (2015)

Кадр из фильма