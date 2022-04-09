Кадр дня: фильм, которому Бельмондо пророчил провал

9 апреля звезде французского кино и театра Жан-Полю Бельмондо могло бы исполниться 89 лет. Сегодня “Рамблер” расскажет о фильме, который принес славу молодому актеру. Хотя сам Бельмондо, оценив происходящее на съемках, в успех этого проекта не верил.

Фильм Жана-Люка Годара “На последнем дыхании” рассказывает о жизни мелкого хулигана и угонщика автомобилей Мишеля Пуаккара. Он обожает Хамфри Богарта, красивых женщин и легкие деньги. Но одна ошибка – убийство полицейского – пускает жизнь Мишеля под откос. Он надеется, что ему удастся раздобыть столько денег, чтобы пуститься с подружкой в бега. Но сделать это не так-то просто, когда у тебя на хвосте висит полиция.