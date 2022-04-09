Кадр дня: фильм, которому Бельмондо пророчил провал

9 апреля звезде французского кино и театра Жан-Полю Бельмондо могло бы исполниться 89 лет. Сегодня “Рамблер” расскажет о фильме, который принес славу молодому актеру. Хотя сам Бельмондо, оценив происходящее на съемках, в успех этого проекта не верил.
Фото: Кадр из фильма "На последнем дыхании"Кадр из фильма "На последнем дыхании"
Фильм Жана-Люка Годара “На последнем дыхании” рассказывает о жизни мелкого хулигана и угонщика автомобилей Мишеля Пуаккара. Он обожает Хамфри Богарта, красивых женщин и легкие деньги. Но одна ошибка – убийство полицейского – пускает жизнь Мишеля под откос. Он надеется, что ему удастся раздобыть столько денег, чтобы пуститься с подружкой в бега. Но сделать это не так-то просто, когда у тебя на хвосте висит полиция.
А теперь несколько интересных фактов о картине.
- История Мишеля основана на реальном преступлении, заметку о котором нашел в газете сценарист Франсуа Трюффо в 1952 году (Годар присоединился позже).
- Жан-Люк Годар не мог позволить себе приобрести операторскую тележку. Поэтому оператора в некоторых сценах катали на инвалидном кресле. Этот лайфхак режиссер подсмотрел у коллеги Жан-Пьера Мельвиля.
- Некоторые сцены режиссер Годар сочинял практически перед началом съемочного дня (а бывало и в утро съемок). А вот места и часы работы творческой группы были определены заранее.
- Чтобы получить разрешение на работу на улицах, нужно было предоставить властям полный сценарий. Жан-Люк Годар нанял ассистента, который должен был написать сценарий фильма, который по сути никогда не был снят.
- Годар позволял актерам активно импровизировать и объяснял, что нужно сделать в кадре прямо на площадке. Начинающего артиста Жана-Поля Бельмондо такой подход шокировал. Актер не верил в успех фильма, но картина стала классикой мирового кинематографа практически сразу, а не годы спустя (как это часто бывает).
- Патрисия – героиня Джин Сиберг – в одной из сцен говорит, что боится стареть. Эта реплика оказалась пророческой: актриса покончила с собой в 40 лет.
- Съемки будущего киношедевра заняли менее месяца – с 17 августа по 15 сентября 1959 года. Актеры не тратили время на грим. Режиссер настоял на естественности лиц в кадре.
- В “На последнем дыхании” отсутствуют титры.
- В 2020 году была завершена реставрация фильма.