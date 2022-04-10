Зачем смотреть чехословацкий фильм про кота-волшебника в очках

Детский цветной фильм «Вот придет кот» (чеш. Až přijde kocour) снят в 1963 году чехословацким режиссером Войтехом Ясны. Фильм завоевал особый приз жюри Каннского фестиваля и прославил режиссера.

Фото: «Вот придет кот» «Вот придет кот»

Лирическая комедия рассказывает о маленьком чехословацком городке, где царят бюрократия и лицемерие. Школьный учитель Роберт приглашает на урок смотрителя городской башни, который рассказывает ученикам о волшебном коте в темных очках.

«Вот придет кот»

Стоит только снять с кота очки — и люди окрасятся в разные цвета: лгуны — в фиолетовый, жулики — в серый, влюбленные — в красный, неверные — в желтый. В город приезжает бродячий цирк, и все случается ровно так, как предсказывал смотритель. Только циркачи внезапно теряют кота, оставив людей разноцветными.

«Вот придет кот»

Оценка картины на сайте «Кинопоиск» — 7.0, на сайте IMDb — 7,2. Зрители в отзывах хвалят красочность, добрый посыл и музыку.

«Великолепное кино, обязательное к просмотру за оригинальные и отлично исполненные находки! Мне оно кажется исторической классикой постпродакшна — здесь все кино построено на музыке, композиции, цветах! Очень красочное», — отзыв с сайта «Кинопоиск».

«Это, пожалуй, один из лучших фильмов, когда-либо снятых. И не из-за актерской игры или постановки. Это один из примеров раннего чешского кино и весенней революции. Фильм важен тем, что рассказывает историю. Это образцовая оценка человеческого поведения глазами отчужденного кота, который способен видеть людей только такими, какие они есть на самом деле», — отзыв с сайта IMDb.