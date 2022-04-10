Семью «Форсажа 10»‎ пополнит Бри Ларсон

Вин Дизель сообщил в социальных сетях, что к актерскому составу 10-го «Форсажа» присоединилась Бри Ларсон, известная по «Комнате» и «Капитану Марвел» .

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Персонаж Ларсон не раскрывается, но Дизель рассказал, что он будет удивительным для мифологии фильмов. Ранее актриса заявила, что стала большой поклонницей «Форсажа» и согласилась бы на любую роль во франшизе.

К актёрскому составу 10-го «Форсажа» недавно присоединился Джейсон Момоа из «Аквамена». Он сыграет неназванного злодея с «непонятным» характером. Кроме него, в фильме появится Даниэла Мелшиор из «Отряда самоубийц».