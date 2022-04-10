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4 часа назад

Семью «Форсажа 10»‎ пополнит Бри Ларсон

Чемпионат.com

Вин Дизель сообщил в социальных сетях, что к актерскому составу 10-го «Форсажа» присоединилась Бри Ларсон, известная по «Комнате» и «Капитану Марвел» .

Семью «Форсажа 10»‎ пополнит Бри Ларсон
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Персонаж Ларсон не раскрывается, но Дизель рассказал, что он будет удивительным для мифологии фильмов. Ранее актриса заявила, что стала большой поклонницей «Форсажа» и согласилась бы на любую роль во франшизе.

К актёрскому составу 10-го «Форсажа» недавно присоединился Джейсон Момоа из «Аквамена». Он сыграет неназванного злодея с «непонятным» характером. Кроме него, в фильме появится Даниэла Мелшиор из «Отряда самоубийц».

В «Форсаж 10» вернутся основные актёры франшизы, среди которых Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон и Лудакрис. Фильм разделят на две части, первая из которых должна выйти 17 мая 2023 года.

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