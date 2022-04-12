3 любимых фильма Андрея Тарковского

Тарковский говорил, что для него кино — способ достичь истины. Он часто встречался со своими зрителями и обсуждали просмотренные картины, и до сих пор его творчество не теряет актуальность до сих пор, картины регулярно включают в списки лучших фильмов всех времен. В подборке “Рамблера” — фильмы, которые любил известный режиссер. На них он строил свое представление о кинематографе.

Фото: Рамблер Рамблер

“На мои взгляд, кинематограф такое же полноценное, серьезное искусство, как поэзия, музыка, живопись, архитектура, и прочее. Поэтому не нужно искать в кинозалах развлечения”, — говорил он о кино.

Видео дня

“Дневник сельского священника” (1951)

Французский фильм режиссера Робера Брессона создан на основе одноименного романа. Картина рассказывает о молодом священнике. Он только выпустился из духовной семинарии и получает небольшой приход в маленьком городе-коммуне. Полный человеколюбия и желания нести добро людям, он сталкивается с суровой реальностью, в которой люди не воспринимают его всерьез и начинают строить ему козни.

“Причастие” (1962)

Картина Ингмара Бергмана вышла в рамках религиозной серии фильмов “трилогия веры”. Сюжет фильма подразумевает, что все события происходят в течение одного дня. Главный герой фильма — священник по имени Томас. У него есть жена, с которой он живет счастливо, так как она поддерживает его и его веру в Бога. Томас начинает проповедовать свое учение, и люди ему верят. Однако сюжет не заканчивается хэппи-эндом — его жена умирает. Он остается один, тратит веру в себя и даже не может помогать прихожанам. В конце после захода солнца он остается наедине с собой в запертой заброшенной церкви, чтобы вновь обрести веру.

“Назарин” (1959)