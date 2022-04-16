Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях

Подобные фильмы часто снимают для того, чтобы люди лучше ощутили ценность своей жизни, и нужны они не только для развлечения аудитории. Некоторые фильмы-катастрофы основаны на фантастическом вымысле, но есть и те, которые снимались, опираясь на реальные события. Если осознать, что все это происходило с людьми в реальной жизни, как минимум, по коже побегут мурашки. В материале “Рамблера” — подборка фильмов-катастроф, основанных на реальных событиях.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

“Спитак” (2018)

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В 1988 году в Армении произошла масштабная катастрофа, которую позже назвали “Спитакское землетрясение”. До основания был разрушен город Спитак, и еще 58 небольших сел. Частично был разрушен 21 город, еще 300 сел пострадали от этой катастрофы. Фильм рассказывает историю мужчины по имени Гор. Когда-то он уехал в Москву, но услышал о землетрясении и поспешил в свой родной город Спитак. Там у него остались жена и дочь, которых он совсем забыл в столице. На протяжении картины герой переосмысляет свои ценности и вновь сближается с родными.

“Чудо на Гудзоне” (2016)

Кадр из фильма

Без преувеличения, это — одна из самых потрясающих историй, происходивших в истории авиации. Фильм со счастливым концом, которого в реальности не ожидал никто. В 2009 году произошло масштабное авиапроисшествие. Во время взлета в Нью-Йоркском аэропорте двигатели самолета отказали из-за того, что в них попала стая птиц. Тогда два пилота были вынуждены принять непростое решение и решили посадить самолет на холодные реки Гудзона. Все произошло успешно, все пассажиры и экипаж оказались живы, но в отношении пилотов начали масштабное расследование. Эксперты утверждали, что они подвергли пассажиров опасности, так как могли посадить самолет в другом месте.

“Ледокол” (2016)

Кадр из фильма