Кино на вечер: 7 необычных интересных фильмов

Качественное кино способно скрасить любой серый вечер. Причем можно выбирать не только классику мирового кинематографа, но и необычные европейские картины.

Место встречи

Что на счет итальянского кино? Психологическая драма Паоло Дженовезе "Место встречи" рассказывает необычную историю — девять человек приходят на встречу к загадочному незнакомцу, который обещает исполнить их сокровенные желания. Конечно у всего есть цена — в данном случае весьма необычная. Люди платят эту цену, но в конце все меняется. Драма позволяет подумать и задать себе важные вопросы.

Миа и белый лев

Особое место в мире кинематографа занимает французское кино. Чувственность, особый юмор, необычные смыслы. Картина рассказывает о девочке, перепахавшей с семьей в Южную Африку на ферму по разведению львов. Миа — подросток и ей ничего не хочется на новом месте — только бы вернуться в Лондон к старым друзья. Однажды на нее сваливается новая обязанность — ухаживать за белым львенком Чарли. Они становятся неразлучными друзьями, но в какой-то момент над Чарли нависнет угроза. Тогда Миа решает найти ему новый дом.

Работа без авторства

Вечер можно посветить и качественному немецкому кино. "Работа без авторства" рассказывает о молодом художнике Курте Барнерте, сбежавшем из Восточной Германии в Западную, чтобы учиться живописи и свободно работать. Но болезненное прошлое дает о себе знать.

Сюжет картины списан с биографии реального немецкого художника Герхарда Рихтера.