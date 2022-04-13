Прилучный сыграет главную роль в детективе «Сны»

11 апреля стартовали съемки нового мистического детективного сериала «Сны». В центре сюжета девушка, которая после трагических событий получает способность видеть, как на самом деле умерли другие люди. Этот дар превращает жизнь героини в кошмар.
Женя Журавлева еще недавно была счастлива и готовилась к свадьбе со своим парнем Кириллом. Но трагическая случайность кардинально изменила всю ее жизнь. Кирилл погиб от отравления бытовым газом, Жене удалось выжить, но она впала в кому.
Выйдя из больницы героиня осознает, что получила страшный дар. Женя может видеть, как умерли другие люди. Вскоре бывший одноклассник Жени Журавлевой — теперь полицейский Макаров — решает привлечь Женю к расследованию запутанных преступлений. Лейтенанту Макарову это удается, так как он знает подход к Жене и помогает ей находить шаткое душевное равновесие, которое постоянно нарушается злополучным даром.
Готова ли Женя помогать обществу, понимая, что непрошеный дар с чудовищной силой разрушает ее собственную жизнь и психику.
Режиссером проекта стал Давид Дадунашвили, продюсерами — Сарик и Гевонд Андреасян, Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Марина Катая.
В ролях: Павел Прилучный, Алексей Макаров, Елизавета Моряк, Оскар Кучера, Александр Галибин, Евгений Шириков, Ирина Пегова и другие.
Сериал «Сны» выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER уже в 2022 году.