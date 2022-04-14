Миллер рассказала об отношениях с Аффлеком на съёмках

По данным «Центральной службы новостей», 40-летняя британо-американская актриса Сиенна Миллер («Казанова», «Я соблазнила Энди Уорхола», «Слоёный торт», «Медовый месяц Камиллы», «Интервью», «Самый громкий голос») в эфире шоу Дрю Берримор рассказала о взаимодействии с коллегами на съёмках различных проектов. Женщина отметила, что «с удовольствием поработала бы с ними ещё раз».
По словам Миллер, она хотела бы вновь оказаться на съёмочной площадке даже с теми, «с кем не было химии». В числе таких коллег Миллер упомянула 49-летнего Бена Аффлека («Умница Уилл Хантинг», «Исчезнувшая», «Перл-Харбор», «Лига справедливости Зака Снайдера», «Город на холме»), обладателя премии «Оскар».
«…Но Бен Аффлек был мне как брат. Никогда в жизни так много не смеялась, как с ним. Имею в виду, что это звучит как нелепость и выпад в сторону его имени, но я действительно так думаю». — Сиенна Миллер, британо-американская актриса.
Напомним, Миллер и Аффлек вместе работали над криминальной драмой «Закон ночи», представленной в конце 2016 года. Бен Аффлек исполнил в ней одну из главных ролей, а также выступил сценаристом, режиссёром и продюсером ленты. По сюжету, между его героем и персонажем Сиенны Миллер возникает романтическая связь, однако женщина «долго не могла серьёзно смотреть» на своего партнёра по съёмочной площадке.