Фильмы с крутыми машинами для тех, кому не хватает адреналина

Коп под прикрытием внедряется в автобанду, которую подозревают в причастности к дерзким грабежам грузовиков, гонщики «Формулы-1» готовятся к решающему заезду, на кону не только их карьеры, но даже жизни: «Рамблер» собрал классные фильмы с шикарными автомобилями, которые никого не оставят равнодушным.

Фото: Кадр из фильма "Форд против Феррари" Кадр из фильма "Форд против Феррари"

«Форсаж» (2001)

Видео дня

Первая часть культовой франшизы о копе под прикрытием по имени Брайан, который внедряется в автобанду Доминика Торетто, чемпиона опасных и незаконных уличных гонок. Его задание — втереться в доверие к лидеру, подозреваемому в причастности к дерзким грабежам грузовиков. Правда, Брайан сам не замечает, как становится одним из стритрейсеров. В главных ролях: Пол Уокер, Вин Дизель, Мишель Родригес и другие.

«Зажигание» (2013)

Она – роковая красотка, которая соблазняет богатых мужчин, а он – коварный налетчик, который их грабит. Все меняется, когда Навас и Ари выбирают себе новую жертву – богатенького красавчика Микеля, в которого девушка влюбляется без памяти…

«Гонка» (2013)

Спортивная драма о реальной войне легендарных гонщиков – обаятельного плейбоя-англичанина Джеймса Хана и дисциплинированного перфекциониста-австрийца Ники Лауда. У них нет права на ошибку, а единственный их промах может стоить карьеры и даже жизни. В главных ролях: Крис Хемсворт и Даниэль Брюль.

«Need for Speed: Жажда скорости» (2014)

Боевик по мотивам видеоигры о гениальном автомеханике Тоби Маршалле, которого после подставы партнера обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы и принимает участие в незаконной гонке, чтобы отомстить предателю. В главных ролях: Аарон Пол и Доминик Купер.

«Овердрайв» (2017)

Боевик от авторов «Двойного форсажа» о братьях-авантюристах, промышляющих угоном редких и роскошных автомобилей. Правда, в один момент они попадают под прицел криминального босса, и теперь в обмен на свои жизни они должны украсть для него самый ценный автомобиль его злейшего врага. В главных ролях: Скотт Иствуд и Фредди Торп.

«Малыш на драйве» (2017)

Музыкальный экшен Эдгара Райта о гонщике-виртуозе по прозвищу Малыш, который помогает грабителям скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни. В главных ролях: Энсел Элгорт, Кевин Спейси и Лили Джеймс.

«Форд против Феррари» (2019)

Опытный автоконструктор Кэррол Шэлби и строптивый гонщик Кен Майлз бросают вызов непобедимой компании Ferrari и начинают работать над созданием легендарного спорткара Ford GT40. В главных ролях оскароносной биографической драмы: Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон.