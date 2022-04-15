Лучшие мультфильмы, которые не скучно смотреть с ребенком

Премьера первой части «Ледникового периода» состоялась ровно 20 лет назад. В честь юбилея со дня выхода проекта на большие экраны закрывавшаяся студия Blue Sky Studios специально собрала художников и аниматоров, чтобы сделать короткое видео, в котором та самая белка из мультфильма наконец-то съела орех, за которым гонялась два десятилетия. Если вы (как и мы) сейчас бы не отказались от семейного просмотра мультфильмов, «Рамблер» собрал свежие анимационные проекты на любой вкус.

Фото: Кадр из мультфильма "Райя и последний дракон" Кадр из мультфильма "Райя и последний дракон"

«Райя и последний дракон» (2021)

Видео дня

Дочь вождя Райя и её спутник Тук-Тук колесят по выжженной пустыне в поисках последнего дракона, который должен помочь людям одержать победу над порождениями тьмы — друунами.

Кадр из мультфильма "Райя и последний дракон"

«Неисправимый Рон» (2021)

Анимационная фантастика о дружбе, которая рассказывает о стеснительном школьнике Барни, который берет под опеку сломанного рjбота, о котором давно мечтал. Мальчик решает самостоятельно научить нового друга всему, что знает сам.

Кадр из мультфильма "Неисправимый Рон"

«Лука» (2021)

Нежная летняя сказка о беззаботном детстве, которая рассказывает об итальянских каникулах мальчика по имени Лука, который ищет себе приключения в компании нового лучшего друга. Правда, он не догадывается, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит его городок.

Кадр из мультфильма "Лука"

«Вперед» (2020)

Трогательное фэнтези Pixar об эльфах, которые, привыкнув к благам цивилизации, разучились творить волшебство. Теперь магические существа летают на самолетах, пользуются автомобилями и мобильниками. Но все меняется, когда братьям-эльфам в руки попадает кристалл, который воскрешает только нижнюю часть их давно умершего папы.

Кадр из фильма "Вперед"

«Душа» (2020)

Фантазия о призвании и важных мелочах жизни от автора «Вверх», которая рассказывает историю школьного учителя музыки Джо Гарднера, который хочет сбежать с того света на концерт, о котором он так сильно мечтал до того, как случайно погиб. Но все идет не так, как он предполагал…

«Эверест» (2019)

Анимационная сказка о дружбе со Снежным человеком о школьнице по имени Лу, которая случайно обнаруживает неизвестного науке мохнатого зверя. Она решает во чтобы то ни стало помочь животному спастись от злых ученых и вернуться домой в горы.

«Камуфляж и шпионаж» (2019)

Остроумная анимация о чудесах маскировки о красавчике-суперагенте Лэнсе Стерлинге, который спасает мир вместе с молодым ученым Уолтером Беккетом. Хоть они и полные противоположности, они были вынуждены объединиться и проявить все свои способности — все потому, что последний превратил шпиона в обычного голубя.