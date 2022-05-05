Французский актер Жан-Поль Бельмондо был любимцем советских зрителей. Когда в одной из телепрограмм озвучили новость о скором прокате нового фильма с брутальным "любимчиком" в главной роли, многие сгорали от нетерпения поскорее его увидеть. Вот только ожидание затянулось на несколько лет. Почему? Расскажет "Рамблер".

Согласно сюжету, секретный агент Жосслен Бомон (Жан-Поль Бельмондо) должен ликвидировать президента-диктатора Нджалу (Пьер Сентон). Но ситуация на политической арене резко меняется: руководство французской секретной службы решает своего агента “сдать” врагу. Жосслен проводит несколько лет в неволе, совершает побег и возвращается в Париж. В отместку экс-начальству агент намеревается исполнить последнее задание во время трехдневного официального визита Нджалу во Францию.

Легендарный боевик впервые показали советским зрителям в рамках недели французского кино. Публика с восторгом отзывалась о картине. И руководством Госкино было решено купить “Профессионала” для проката в СССР. Фильм слегка отредактировали и отдали для озвучивания на киностудию имени Горького. Для этого Михаил Северин подготовил великолепный перевод-подстрочник. А потом киношники совершили роковую ошибку. Они поместили анонс “Профессионала” в телепередачу “Кинопанорама” в марте 1983 года. Сюжет длительностью около двадцати минут включал большое интервью Эльдара Рязанова с Жоржем Лотнером о Бельмондо, фильме, съемке трюков. Также зрители смогли насладиться тремя самыми зрелищными сценами.

Но злополучный выпуск “Кинопанорамы” увидели те, кому не стоило – чиновники из Госкино. Им не понравилось, что фильм со сценами убийств, драками и обнаженными женщинами попадет в советский прокат.

Согласно другой версии, программу Рязанова посмотрел кто-то из высшего партийного начальства. Он возмутился, что главный герой – агент Бомон – идет против правительства своей страны.

Как бы то ни было, картина Жоржа Лотнера легла на полку.

В 1985 году “Профессионала” можно было увидеть на большом экране в рамках Московского кинофестиваля всего в нескольких кинотеатрах. Дублированную версию уже потеряли. На русский с французского картину переводил сидящий в зале диктор-синхронист.

После “Профессионала” перекупили для показа на “Фестивале фестивалей” – недельном показе фестивальных фильмов (по два на один сеанс). Но повезло увидеть фильм с Бельмондо далеко не всем, а только жителям самых крупных городов СССР.

И только в 1990 году, в разгар Перестройки, дубляж картины закончили на “Мосфильме”. Текст к вырезанным ранее сценам написал Станислав Захаров, он же дублировал одну из ролей.