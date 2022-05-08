Фэнтези из нулевых, которое не скучно пересматривать сейчас

Фильмы в жанре “фэнтези” – это не только супергерои и межгалактические приключения. “Рамблер” подготовил подборку картин, которые докажут, что не только ошеломительные спецэффекты и экшн-сцены делают фильм успешным.

Фото: Кадр из фильма "Золотой компас" Кадр из фильма "Золотой компас"

Золотой компас (2007)

Видео дня

Лира Белаква теряет лучшего друга Роджера. Чтобы спасти его, 12-летней девочке предстоит отправиться буквально на край света – к Северному Полюсу. Такое удивительное и опасное путешествие Лира совершит в необычной компании: вместе с ведьмами клана Серафины Пеккала и огромным бронированным медведем Йореком. Без врагов тоже поучительная сказка не обошлась. Козни против Лиры будет строить могущественная миссис Колтер. Лире предстоит открыть множество тайн. И одна из них – что связывает ее с Марисой Колтер.

Мост в Терабитию (2007)

Пятиклассник Джесс Аарон переживает не самые лучшие времена – подросток чувствует себя неудачником. Настроение Джесса становится мрачнее, когда на соревнованиях по бегу выигрывает девочка-новичок Лесли Берк. Несмотря на изначально враждебное отношение друг к другу детям удается подружиться. А еще – совершенно случайно обнаружить мост в волшебный мир, о подданных которого должны позаботиться Лесли и Берк, нареченные королем и королевой.

Братья Гримм (2005)

Кадр из фильма “Братья Гримм”

Братья Уилл и Якоб Гримм зарабатывают на жизнь необычным ремеслом – экзорцизмом. Путешествуя по городам и весям, “охотники за нечистью” (и будущие знаменитые сказочники) по совместительству собирают фольклор.

Но мирное существование братьев прерывается, когда власти ставят их перед фактом: или вы узнаете, кто крадет молоденьких девушек в лесу на границе Франции и Германии, или вас ждет гильотина. Что ж… Выбор, чем заняться на досуге, был очевиден.

Там, где живут чудовища (2009)

Кадр из фильма “Там, где живут чудовища”

История о побеге, которая развернулась так, как это невозможно представить в реальности. Макс уходит из дома ночью после ссоры с мамой. На рассвете, бредя по парку, мальчик находит водоем и лодку. Макс в отчаянии и обиде на мать решает уплыть, куда глаза глядят. Но он и не подозревает, что путешествие на лодке закончится на острове, населенном необычайными существами. Удастся ли Максу вернуться домой или он навсегда останется в окружении чудовищ?

Лабиринт Фавна (2006)

Кадр из фильма “Лабиринт Фавна”