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1 час назад

Новые «Фантастические твари» стартовали хуже всех фильмов о Гарри Поттере

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По итогам своего первого уик-энда в США «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» собрали $ 43 млн. Это худший старт не только среди спин-оффов серии, но и всех фильмов о «Гарри Поттере». Для сравнения: первые «Твари» запустились с $ 74,4 млн, вторые — c $ 62,2 млн.

Новые «Фантастические твари» стартовали хуже всех фильмов о Гарри Поттере
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По всему миру «Тайны Дамблдора» стартовали с результатом в $ 193 млн при бюджете в $ 200 млн. Аналитики отмечают, что добиться более высоких показателей фильму помешал уход голливудских студий из России, а также закрытие около половины кинотеатров в Китае из-за вспышки заболеваемостью Covid-19.

Судя по всему, вторая неделя решит судьбу не только ленты, но и всей подфраншизы «Фантастические твари». Ранее Warner Bros., по данным источников, подумывала о её завершении из-за неудовлетворительных сборов и множества скандалов с актёрами, участвующими в производстве.

Фильмы,Гарри Поттер,
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