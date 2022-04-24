Самые глупые киноляпы в «Гладиаторе»

Культовый фильм Риддли Скотта "Гладиатор" вышел в 2000 году и имел ошеломительный успех. Картина с Расселом Кроу в главной роли рассказывает о римском генерале Максимусе. Его боготворили и за ним шли в бой, но предательство и придворные интриги сделали его рабом. Гладиатором.

Кажется, каждый кто хоть однажды смотрел этот фильм запомнил свои ощущения и музыку, отдающую прямо в сердце. Фильм не просто так получил пять "Оскаров". Но даже в таких картинах могут быть ошибки. Смотрите видео о глупых киноляпах в "Гладиаторе".