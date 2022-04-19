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3 часа назад

Трусы и негодяи: лучшие фильмы про президентов США

Мира Маркина

Окружной прокурор проводит собственное расследование убийства Джона Кеннеди, бывший афганец спасает главу Соединенных Штатов от террористов: «Рамблер» собрал фильмы с президентами США, которые показывают американских лидеров (пусть даже и вымышленных) с разных сторон.

Трусы и негодяи: лучшие фильмы про президентов США
Фото: Кадр из фильма "Штурм Белого дома"Кадр из фильма "Штурм Белого дома"

«Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» (1991)

Видео дня

Весь мир шокирован известием об убийстве президента США Джона Кеннеди в Далласе. Полиция задерживает бывшего морского пехотинца Ли Харви Освальда, которому в скором времени будет предъявлено обвинение в убийстве. Правда, ошибки и несоответствия в проведении расследования, а также гибель ключевых свидетелей, приводят к появлению новых версий преступления. Окружной прокурор проводит собственное расследование в попытках ответить на вопрос: так кто же все-таки убил президента Кеннеди.

«Абсолютная власть» (1997)

Профессиональный вор становится свидетелем того, как американский президент США попытался напасть на жену своего друга и как агенты Секретной службы устранили женщину, когда та начала сопротивляться. Герою удается сбежать с места преступления, но на него начинается охота… Главную роль в триллере исполнил Клинт Иствуд.

Кадр из фильма "Абсолютная власть"

«Претендент» (2000)

Президент США Джексон Ивэнс, которому вскоре предстоит покинуть Белый дом, желая навсегда остаться в истории страны, выдвигает на пост вице-президента женщину, вызывая этим сенсационным решением бурные дебаты в правительстве и обществе. Теперь женщине предстоит решить сойти ли ей с политической арены, навсегда запятнав себя позором, или продолжить борьбу, противостоя безжалостным врагам. В главных ролях: Гари Олдман, Джоан Аллен, Джефф Бриджес.

Кадр из фильма "Претендент"

«Фрост против Никсона» (2008)

Интеллектуальная дуэль британского журналиста Дэвида Фроста и экс-президента Ричарда Никсона. Это интервью решит их судьбу: исповедь неоднозначного политика превращается в настоящий поединок, в котором может быть только один победитель. В главных ролях: Фрэнк Ланджелла и Майкл Шин.

Кадр из фильма "Фрост против Никсона"

«Идиократия» (2006)

Искрометная комедия от автора «Силиконовой долины» о капрале Джо Бауэрсе, которого Пентагон выбирает для участия в сверхсекретной программе по гибернации людей. Проспав пять веков, главный герой пробуждается и попадает в цивилизацию, где интеллектуальный уровень людей намного ниже того, которым обладает он. В итоге, Джо оказывается самым умным человеком на планете...

Кадр из фильма "Идиократия"

«Линкольн» (2012)

Мощный байопик о президенте США, который освободил рабов, с Дэниэлом Дэй-Льюисом в главной роли. Действия картины разворачиваются в 1865 году, перед шестнадцатым президентом США Авраамом Линкольном стоят серьезные задачи: провести запрещающую рабство поправку к Конституции через палату представителей и завершить гражданскую войну. Картина взяла два «Оскара» в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая работа художника».

Кадр из фильма "Линкольн"

«Штурм Белого дома» (2013)

Эффектный боевик Роланда Эммериха с изрядной долей юмора о бывшем афганце, который приходит вместе с дочерью в Белый дом на собеседование на должность в структуру охраны президента. Именно в этот день здание атакуют террористы. Офицер проявляет находчивость и отвагу, пытаясь спасти жизнь своему ребенку, себе и главе государства. В главных ролях: Ченнинг Татум, Джейми Фокс и Мэгги Джилленхол.

Кадр из фильма "Штурм Белого дома"
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