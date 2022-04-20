Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
2 часа назад

Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в фильме о Minecraft

Lenta.ru

Звезда фильмов «Аквамен» и «Дюна», 42-летний американский актер Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации популярной видеоигры Minecraft. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в фильме о Minecraft
Фото: Кадр из фильма "Аквамен"Кадр из фильма "Аквамен"

Студия Warner Bros. объявила о том, что снимет фильм по видеоигре еще в 2014 году. Режиссером ленты выступит Джаред Хесс, который ранее работал над такими проектами, как «Суперначо», «Последний человек на Земле» и «Наполеон Динамит». О том, кого именно сыграет Момоа, а также о деталях сюжетной линии экранизации Minecraft ничего не известно.

Продюсерами картины выступят Мэри Пэрент и Рой Ли, которые ранее работали с Джейсоном Момоа в фильме «Дюна». В разработке проекта также приняла участие скончавшаяся в 2018 году Джилл Мессик. За работу над фильмом продюсера наградят посмертно.

Сообщается, что в данный момент это не единственная совместная работа Джейсона Момоа и Warner Bros. В 2023-м году студия выпустит продолжение фильма «Аквамен», где актер вновь сыграет главную роль. В 2018-м сбор первой части картины составил 1 миллиард долларов.

В январе стало известно, что Момоа примет участие в десятой части «Форсажа».

Фильмы,Суперначо,Наполеон Динамит,Форсаж,Дюна,Аквамен,Джилл Мессик,Джаред Хесс,Джейсон Момоа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители