По детскому фэнтези «Невермур» снимут мюзикл

Фанаты книг, ликуйте. Не только «Перси Джексон» удостоился своей экранизации — на этот раз повезло другому, не менее интересному, хоть и не настолько популярному циклу.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Первая книга трилогии (четвёртая готовится к выходу в оригинале) «Невермур» писательницы Джессики Таунсенд вышла в России у издательства Робинс ещё в 2018 году, а финальную часть российские читатели увидели в 2021 году. А теперь нас ждёт и экранизация от режиссёра «Величайшего шоумена» — в формате мюзикла.

О чём речь?

Книги подростковой фэнтези трилогии «Невермур» рассказывают о необычной девочке Морриган Кроу, которая родилась на закате в несчастливый день. Из-за этого жители её городка уверены, что главная героиня проклята, и в одиннадцатый День Рождения ей суждено умереть. Чтобы спастись от такой незавидной судьбы, девочка отправляется навстречу волшебным приключениям, чтобы вступить в загадочную Вундерколлегию.