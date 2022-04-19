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4 часа назад

Режиссер «Величайшего шоумена» снимет мюзикл по детскому фэнтези «Невермур»

Tlum.ru

Фанаты книг, ликуйте. Не только «Перси Джексон» удостоился своей экранизации — на этот раз повезло другому, не менее интересному, хоть и не настолько популярному циклу.

По детскому фэнтези «Невермур» снимут мюзикл
Фото: tlum.rutlum.ru

Первая книга трилогии (четвёртая готовится к выходу в оригинале) «Невермур» писательницы Джессики Таунсенд вышла в России у издательства Робинс ещё в 2018 году, а финальную часть российские читатели увидели в 2021 году. А теперь нас ждёт и экранизация от режиссёра «Величайшего шоумена» — в формате мюзикла.

О чём речь?

Книги подростковой фэнтези трилогии «Невермур» рассказывают о необычной девочке Морриган Кроу, которая родилась на закате в несчастливый день. Из-за этого жители её городка уверены, что главная героиня проклята, и в одиннадцатый День Рождения ей суждено умереть. Чтобы спастись от такой незавидной судьбы, девочка отправляется навстречу волшебным приключениям, чтобы вступить в загадочную Вундерколлегию.

Поставит мюзикл и напишет к нему музыку режиссёр «Величайшего шоумена» Майкл Грэйси, а сценарий напишет Дрю Годдард.Дата выхода проекта пока не известна.

Фильмы,Величайший шоумен,
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