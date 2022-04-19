Алиса Фрейндлих взялась за ремень

- Предложение застигло меня врасплох! – призналась после экзекуции Алиса Фрейндлих. - Я правда никогда этого не делала - Боже сохрани! - все 30 лет… Ну, иногда щелчка ему давала… А если говорить серьёзно - то я сейчас должна поблагодарить молодого режиссера за то, что он как-то умудрился снять лет двадцать с моего «трудового горба» и заставил меня, когда я уже совсем ничего не хотела - ни сниматься, ни играть в театре, уже сил никаких не было - вдруг он заставил взять меня на два месяца, пока шли съёмки, эту серьезную вахту. И в мороз, в любую непогоду мы снимали, снимали, а в промежутках я играла спектакли... Так что я должна благодарить его, а не по заднице хлопать. Благодарить за то, что он погрузил меня в эту замечательную команду - он собрал таких доброжелательных людей! Здесь все - высокие профессионалы, что довольно редко так удачно совпадает...