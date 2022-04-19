Алиса Фрейндлих взялась за ремень

В Санкт-Петербурге состоялось публичное истязание. Народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих била ремнем режиссера фильма «Родители строгого режима». Случилось это на премьере его картины в киноцентре «Родина» при большом стечении публики. А другие участники премьеры, среди которых замечены актеры Александр Адабашьян и Евгений Ткачук, спокойно и даже с улыбкой за этим наблюдали.
Чтобы было понятнее, как такое может происходить в культурной столице мира, надо добавить, что режиссер картины Никита Владимиров – родной внук Алисы Бруновны, и ремень он принес и дал в руки строгой бабушки сам, по доброй воле. Для него как для режиссёра «Родители строгого режима» - дебют (до этого Никита занимался продюсированием фильмов). И экзекуция была делом сугубо добровольным, о чем мы более подробно сейчас и расскажем.
Создатели фильма обещают, что сюжет никого не оставит равнодушным. Ведь это история о том, как родители пытались перевоспитать своего уже взрослого сына. Его зовут Борис Литвин, ему 38 лет, он мэр города. Только вот репутация у него не очень. Узнав, что проворовавшийся мэр собрался баллотироваться на второй срок, мама и папа решают посадить его под домашний арест и заняться перевоспитанием. Так уединённый лесной домик на окраине городка превратится в режимный объект, где родители попытаются наставить сына-мэра на истинный путь.
Родителей сыграли Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян, а непутевого сына - Евгений Ткачук.
- Замысел фильма возник, когда мой друг, сценарист Андрей Таратухин, с которым мы работали на фильме «Карп отмороженный», рассказал мне свою идею, - говорит нам режиссёр фильма Никита Владимиров. - Она давно в нём бродила, но он никак не мог к ней подступиться, и мы решили попробовать вместе её реализовать. В нашем фильме затрагиваются вопросы, к которым у нас с автором сценария есть большой интерес, но нет на них полноценных ответов. Например, до какого возраста можно и нужно воспитывать детей? Как родителям относиться к своим маленьким и потом большим детям, если они ведут себя кардинально противоположно взглядам родителей? Вопросы со стороны детей в адрес родителей, разумеется, тоже имеются…
Премьера фильма проходила в тёплой и практически домашней обстановке. Может быть, поэтому актёры на сцене чувствовали себя спокойно и рассказали много подробностей про съёмки. Кроме того, сам Никита Владимиров позволил себе некую вольность, принеся на премьеру… ремень.
- Незадолго до премьеры журналисты у меня спросили, как строго меня самого воспитывали в семье, и мне пришлось честно признаться, что меня никогда не пороли. На что мне ответили: «Значит, вы не знаете, что такое «строго», - рассказал со сцены Никита. – И я подумал, что нечестно было показывать фильм, пока я не узнаю, что такое «строгое воспитание». И сейчас у меня есть шанс впрыгнуть в последний вагон! Я хочу попросить Алису Бруновну исправить это упущение. Я думаю, есть за что!
С этими словами Никита протянул ремень своей бабушке - и та, растерявшись и немного смущаясь, все-таки несколько раз легонько шлёпнула внука по соответствующему месту.
- Предложение застигло меня врасплох! – призналась после экзекуции Алиса Фрейндлих. - Я правда никогда этого не делала - Боже сохрани! - все 30 лет… Ну, иногда щелчка ему давала… А если говорить серьёзно - то я сейчас должна поблагодарить молодого режиссера за то, что он как-то умудрился снять лет двадцать с моего «трудового горба» и заставил меня, когда я уже совсем ничего не хотела - ни сниматься, ни играть в театре, уже сил никаких не было - вдруг он заставил взять меня на два месяца, пока шли съёмки, эту серьезную вахту. И в мороз, в любую непогоду мы снимали, снимали, а в промежутках я играла спектакли... Так что я должна благодарить его, а не по заднице хлопать. Благодарить за то, что он погрузил меня в эту замечательную команду - он собрал таких доброжелательных людей! Здесь все - высокие профессионалы, что довольно редко так удачно совпадает...
По признанию Никиты Владимирова, ему очень понравилось работать со своей бабушкой.
- На «Родителей строгого режима» Алиса Бруновна долго не соглашалась, у неё были на то свои аргументы, но после долгих уговоров «лёд тронулся»! – поделился с нами Никита. - Никаких острых споров, конфликтов, расхождений на съёмках у нас не было - видимо, мы достаточно хорошо знаем друг друга, чтобы быстро найти нужные слова. Я думаю, для бабушки, человека с безупречной актёрской репутацией, было непросто доверить себя молодому неопытному режиссёру - пусть даже это её любимый внук… Но если какое-то опасение и было, то она ни разу мне не дала его почувствовать...
Ещё одну главную роль в фильме, как мы сказали, играет Александр Адабашьян.
- Александр Адабашьян появился в нашем фильме неожиданно - были мысли о других актёрах, кто бы мог сыграть эту роль, но ни разу не звучало его имя, - продолжает режиссёр. - Непонятно и удивительно: почему? И когда наш исполнительный продюсер Надежда Сендерихина незадолго до начала съёмок сказала: «А что вы думаете насчет Адабашьяна?» - все подпрыгнули с криком: «Да!» Его дуэт с Алисой Бруновной даёт ощущение настоящей семьи: это люди, которые заботятся друг о друге, уважают и ценят друг друга, которые составляют одно целое и на которых хочется быть похожими...
Кстати, Александра Адабашьяна нисколько не смутило то, что снимать фильм будет молодой режиссёр.
- Михалков тоже когда-то был дебютантом, а я снимался у него, да еще и художником работал, – сказал со сцены Александр Артёмович. - И у Хотиненко, и других начинающих режиссёров... Снимался и в студенческих работах - на Высших режиссёрских курсах... То, что режиссёр молодой, - это не страшно, это всегда интересно - новый взгляд!..
На премьере в зале была целая группа врачей. Они присутствовали тут как самые почётные гости. Это они в те трудные дни, когда Алиса Фрейндлих заболела коронавирусом и с большим поражением лёгких попала в больницу, каждый день в прямом смысле слова боролись за её жизнь...
- У меня была мечта - поработать с Алисой Бруновной в качестве кинорежиссера, - признался нам Никита Владимиров. - Год назад эта мечта практически исчезла: бабушка попала в больницу с тяжелейшим ковидом. Но благодаря замечательным врачам мы имеем возможность увидеть новый фильм с Алисой Фрейндлих!
Народная артистка, которая несколько месяцев назад отметила своё 86-летие, в день премьеры буквально порхала по сцене. И было видно, как она счастлива!..