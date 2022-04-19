Микки Рурк назвал фильмы, в которых мог бы сняться, но не снялся

У любого актёра есть сыгранная роль, которая нравится ему больше остальных. Есть роль мечты, которую очень хотелось бы сыграть. И есть такая роль, которая могла бы, как говорят представители этой профессии, случиться, но не случилась. У Микки Рурка такая роль даже не одна. Он назвал их все в интервью для шоу "Осторожно, Собчак!".

Фото: Кадр из видео "Осторожно, Собчак!" Кадр из видео "Осторожно, Собчак!"

Во "Взводе" Оливера Стоуна он сам не стал сниматься, не найдя общий язык с Чарли Шином. По мнению Рурка, актёр из Шина, мягко говоря, не очень-то выдающийся.

На вопрос о том, почему не получилось сыграть в "Неприкасаемых" Брайана Де Пальмы актёр отвечать не стал. Ксения Собчак не стала настаивать на ответе, оставив интервьюируемому право на тайну.