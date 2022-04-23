Любимые фильмы Стэнли Кубрика

Стэнли Кубрик, режиссер легендарного “Сияния”, сам занимался кинопроизводством и обожал искусство кинематографа. Вероятно поэтому в коллекции любимых фильмов Кубрика есть не только новинки, которые выходили в прокат еще при его жизни, но и “золотая классика”. О любимых фильмах самобытного режиссера сегодня расскажет “Рамблер”.

Огни большого города, 1931

Сюжет драмеди Чарли Чаплина прост: герой по имени Бродяга встречает красивую девушку на улице. Она торгует цветами. Девушка совершенно слепа и по ошибке принимает Бродягу за богатого герцога. Герой влюбляется в нее. Узнав, что операция может вернуть любимой зрение, Бродяга пускается на поиски денег. Он метет дворы, боксирует на ринге, а между делом – “ловит удачу за хвост”.

Гражданин Кейн, 1941

Умирая, одинокий магнат Чарльз Фостер Кейн оставляет загадку, которую пытаются разгадать журналисты. Почему последним словом, слетевшим с уст Чарльза, был “роузбад”? Кем был гражданин Кейн до того, как оказался в полном одиночестве в шикарном замке, заставленном произведениями искусства? Почему люди, которые когда-то были для него близкими, наотрез отказывались говорить об отношениях с магнатом…

Земляничная поляна, 1957

Кадр из фильма "Земляничная поляна"

78-летний профессор медицины Исак Борг получает признание ученого сообщества в Лунде. По неизвестной причине герой отменяет перелет и едет туда из Стокгольма на машине в компании невестки. По дороге он попадает в место, где прошла его юность. И с этого момента путь Исака превращается в дорожную фантасмагорию, где реальность перемежается с воспоминаниями и видениями. Изменит ли один день всю жизнь профессора?..

Пролетая над гнездом кукушки, 1975

В картине по мотивам романа Кена Кизи зрителю рассказывают историю Рэндла Патрика Макмерфи – преступника и бунтаря, который попадает из колонии в психиатрическую клинику. Местным специалистам предстоит установить: является ли “новичок” душевнобольным или нет. Пока Рэндл вовсю развлекается в клинике и подначивает делать тоже самое других пациентов, его выходки попадают в поле внимания деспотичной старшей медсестры Милдред Рэтчед. И она решительно настроена пресечь волну безумств, поднятую Макмерфи.

Молчание ягнят, 1991