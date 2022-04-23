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33 минуты назад

Любимые фильмы Стэнли Кубрика

Мира Маркина

Стэнли Кубрик, режиссер легендарного “Сияния”, сам занимался кинопроизводством и обожал искусство кинематографа. Вероятно поэтому в коллекции любимых фильмов Кубрика есть не только новинки, которые выходили в прокат еще при его жизни, но и “золотая классика”. О любимых фильмах самобытного режиссера сегодня расскажет “Рамблер”.

Любимые фильмы Стэнли Кубрика
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Огни большого города, 1931

Кадр из фильма "Огни большого города"

Сюжет драмеди Чарли Чаплина прост: герой по имени Бродяга встречает красивую девушку на улице. Она торгует цветами. Девушка совершенно слепа и по ошибке принимает Бродягу за богатого герцога. Герой влюбляется в нее. Узнав, что операция может вернуть любимой зрение, Бродяга пускается на поиски денег. Он метет дворы, боксирует на ринге, а между делом – “ловит удачу за хвост”.

Гражданин Кейн, 1941

Кадр из фильма "Гражданин Кейн"

Умирая, одинокий магнат Чарльз Фостер Кейн оставляет загадку, которую пытаются разгадать журналисты. Почему последним словом, слетевшим с уст Чарльза, был “роузбад”? Кем был гражданин Кейн до того, как оказался в полном одиночестве в шикарном замке, заставленном произведениями искусства? Почему люди, которые когда-то были для него близкими, наотрез отказывались говорить об отношениях с магнатом…

Земляничная поляна, 1957

Кадр из фильма "Земляничная поляна"

78-летний профессор медицины Исак Борг получает признание ученого сообщества в Лунде. По неизвестной причине герой отменяет перелет и едет туда из Стокгольма на машине в компании невестки. По дороге он попадает в место, где прошла его юность. И с этого момента путь Исака превращается в дорожную фантасмагорию, где реальность перемежается с воспоминаниями и видениями. Изменит ли один день всю жизнь профессора?..

Пролетая над гнездом кукушки, 1975

В картине по мотивам романа Кена Кизи зрителю рассказывают историю Рэндла Патрика Макмерфи – преступника и бунтаря, который попадает из колонии в психиатрическую клинику. Местным специалистам предстоит установить: является ли “новичок” душевнобольным или нет. Пока Рэндл вовсю развлекается в клинике и подначивает делать тоже самое других пациентов, его выходки попадают в поле внимания деспотичной старшей медсестры Милдред Рэтчед. И она решительно настроена пресечь волну безумств, поднятую Макмерфи.

Молчание ягнят, 1991

Кадр из фильма "Молчание ягнят"

Может ли заключенный серийный преступник оказать услугу ФБР? Например, помочь составить психологический портрет другого убийцы, который терроризирует сразу несколько штатов. Именно такое задание поручают агенту Клариссе Старлинг. Она должна встретиться с заключенным Ганнибалом Лектером, отбывающим наказание за убийства и каннибализм. Незаметно для Клариссы начинается настоящий психологический поединок, выиграть который может только один собеседник.

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