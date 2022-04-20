Завершились съемки драмеди "Меньшее зло" с Рогозиным и Добронравовым

В центре сюжета сериала — история о супружеской паре Максима и Вики. С целью вернуть былую страсть в отношениях Максим готов завести ребенка, но мужчина бесплоден. Тогда он рассказывает о проблемах в семье бывшему любовнику жены Павлу. Подруга Павла Алиса предлагает ему стать донором спермы для пары, но позже исчезнуть из жизни супругов. Экс-любовник Вики соглашается, но позже осознает свои чувства к ней. С намерением разобраться в этой непростой ситуации четверо людей отправляются на музыкальный фестиваль.