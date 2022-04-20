Завершились съемки драмеди "Меньшее зло" с Рогозиным и Добронравовым

Съемки драмеди "Меньшее зло" официально завершены. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.
Главные роли в сериале исполнили актеры Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Юлия Гревцова. Режиссером картины выступил Виктор Шамиров.
В центре сюжета сериала — история о супружеской паре Максима и Вики. С целью вернуть былую страсть в отношениях Максим готов завести ребенка, но мужчина бесплоден. Тогда он рассказывает о проблемах в семье бывшему любовнику жены Павлу. Подруга Павла Алиса предлагает ему стать донором спермы для пары, но позже исчезнуть из жизни супругов. Экс-любовник Вики соглашается, но позже осознает свои чувства к ней. С намерением разобраться в этой непростой ситуации четверо людей отправляются на музыкальный фестиваль.
"Двое мужчин и двое женщин встречаются за ужином, за которым всплывает семейный секрет и ставит всех в очень неловкое положение. История о необходимости и невозможности правильного выбора", - поделился режиссер проекта. Дата релиза пока неизвестна. Сериал можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.