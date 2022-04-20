Лучшие фильмы Каннского кинофестиваля

Каннский фестиваль - ежегодный кинофестиваль, проводящийся во Франции, во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет города Канн. Это мероприятие имеет большой престиж среди представителей киноиндустрии. Главной наградой является «Золотая пальмовая ветвь», которая вручается победителю фестиваля за лучший фильм.

Фото: Кадр из фильма "криминальное чтиво" Кадр из фильма "криминальное чтиво"

Фестиваль обычно проводится в мае каждого года, однако из-за пандемии коронавируса, в 2020 и 2021 гг он не состоялся. От того еще долгожданнее стало его проведение в этом году. В основной программе фестиваля в этот раз будет показана помимо прочих работа российского режиссера Кирилла Серебренникова, а это значит, что у него есть возможность побороться за главную награду мероприятия.

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История Каннского фестиваля началась в 1939 году, однако из-за начавшейся войны, проведение его так и не состоялось, потому первый фестиваль состоялся лишь в 1946 году. Тогда он начался с показа советского документального фильма «Берлин», режиссера Юлия Райзмана.

Рамблер подготовил для вас подборку лучших фильмов по версии зрителей за всю историю фестиваля.

«Криминальное чтиво» 1994 год

Покорившая мир картина Квентина Тарантино, показывающая криминальные будни и насущные проблемы двух бандитов.

Рейтинг IMDb 8.9

«Паразиты» 2019 год

Работа корейского режиссера Пон Чжун Хо, которая пришлась по нраву не только жюри Каннского фестиваля, но и зрителям по всему миру. В сюжете бедная корейская семья, которая пытается выскользнуть из нищеты с помощью обмана и своих творческих способностей.

Рейтинг IMDb 8.5

«Пианист» 2002 год

Биографическая лента режиссера Романа Полански не смогла никого оставить равнодушным. История еврейского музыканта Владислава Шпильмана, застрявшего в военном варшавском гетто под натиском фашистов, стала обладателем каннского «гран-при» и получила признание по всему миру.

Рейтинг IMDb 8.5

«Апокалипсис сегодня» 1979 год

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола выиграл главный приз фестиваля со своей картиной «Апокалипсис сегодня», повествующей о капитане спецназа Бенджамене Уилларде, чью жизнь кардинально изменило задание, которое он был вынужден выполнить в джунглях Камбоджи.

Рейтинг IMDb 8.5

«Летят журавли» 1957 год

Фильм советского режиссера Михаила Калатозова. В сюжете история двух влюбленных, которых разлучила война и стечение обстоятельств. Однако девушка продолжает ждать своего солдата даже спустя годы тишины.