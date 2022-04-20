Лучшие фильмы Каннского кинофестиваля

Каннский фестиваль - ежегодный кинофестиваль, проводящийся во Франции, во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет города Канн. Это мероприятие имеет большой престиж среди представителей киноиндустрии. Главной наградой является «Золотая пальмовая ветвь», которая вручается победителю фестиваля за лучший фильм.
Фестиваль обычно проводится в мае каждого года, однако из-за пандемии коронавируса, в 2020 и 2021 гг он не состоялся. От того еще долгожданнее стало его проведение в этом году. В основной программе фестиваля в этот раз будет показана помимо прочих работа российского режиссера Кирилла Серебренникова, а это значит, что у него есть возможность побороться за главную награду мероприятия.
История Каннского фестиваля началась в 1939 году, однако из-за начавшейся войны, проведение его так и не состоялось, потому первый фестиваль состоялся лишь в 1946 году. Тогда он начался с показа советского документального фильма «Берлин», режиссера Юлия Райзмана.
Рамблер подготовил для вас подборку лучших фильмов по версии зрителей за всю историю фестиваля.
Покорившая мир картина Квентина Тарантино, показывающая криминальные будни и насущные проблемы двух бандитов.
Рейтинг IMDb 8.9
Работа корейского режиссера Пон Чжун Хо, которая пришлась по нраву не только жюри Каннского фестиваля, но и зрителям по всему миру. В сюжете бедная корейская семья, которая пытается выскользнуть из нищеты с помощью обмана и своих творческих способностей.
Рейтинг IMDb 8.5
Биографическая лента режиссера Романа Полански не смогла никого оставить равнодушным. История еврейского музыканта Владислава Шпильмана, застрявшего в военном варшавском гетто под натиском фашистов, стала обладателем каннского «гран-при» и получила признание по всему миру.
Рейтинг IMDb 8.5
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола выиграл главный приз фестиваля со своей картиной «Апокалипсис сегодня», повествующей о капитане спецназа Бенджамене Уилларде, чью жизнь кардинально изменило задание, которое он был вынужден выполнить в джунглях Камбоджи.
Рейтинг IMDb 8.5
Фильм советского режиссера Михаила Калатозова. В сюжете история двух влюбленных, которых разлучила война и стечение обстоятельств. Однако девушка продолжает ждать своего солдата даже спустя годы тишины.
Рейтинг IMDb 8.3