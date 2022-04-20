СМИ: киностудии Лос-Анджелеса увеличили производство на 40%

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Объем кинопроизводства в Лос-Анджелесе в первом квартале 2022 года увеличился на 40,2% по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Об этом во вторник сообщил журнал Variety со ссылкой на отчет некоммерческой организации FilmLA.

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"Вероятность очередного сокращения съемок из-за COVID вызывала у нас обеспокоенность в отношении первого квартала 2022 года. Но благодаря соблюдению строгих мер по предупреждению распространения вируса киноиндустрия благополучно пережила всплеск заболеваемости "омикроном" после новогодних праздников", - заявил директор FilmLA Пол Одли.

В период с января по март в Лос-Анджелесе прошли 9 832 съемочных дня. Последний раз подобные показатели фиксировали в 2016 году, тогда съемки проходили на протяжении 9 725 дней. При этом в отчете подчеркивается, что, хотя по сравнению с четвертым кварталом 2021 года темпы кинопроизводства несколько снизились, показатели первых трех месяцев 2022 года все же гораздо выше, чем в тот же период 2021 года, когда производство сократилось до 7 011 съемочных дней в связи с распространением дельта-штамма.