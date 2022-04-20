В прокат выходит немецкий мультфильм про кроликов

Завтра, 21 апреля, на российские большие экраны выходит немецкая мультипликационная картина под названием «Братцы Кролики: Пасхальный переполох». Её режиссёром выступила 64-летняя Уте фон Мюнхов-Поль («Гномы в деле!», «Заячья школа», «Команда Штортебекера», «Малыш Додо», «Ворона-проказница»). Сценарий написали Катя Грюбель («Хорошие времена, плохие времена», «Запрещённая любовь», «За решётками — женская тюрьма», «Эдель и Штарк», «Ворона-проказница», «Заячья школа») и Дагмар Ребиндер («За решётками — женская тюрьма», «Розенхаймские копы», («Прокурор», «Не больше двух меня», «Красные розы», «Заячья школа»).

Фото: Кадр из мультфильма Кадр из мультфильма

Кролик Макс беззаботно жил, пока однажды лапы не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они — стражи Пасхи, отвечающие за то, чтобы все пасхальные яйца были надёжно спрятаны. Максу предстоит возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника.