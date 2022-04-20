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2 часа назад

В прокат выходит немецкий мультфильм «Братцы Кролики: Пасхальный переполох»

Моя Москва.онлайн

Завтра, 21 апреля, на российские большие экраны выходит немецкая мультипликационная картина под названием «Братцы Кролики: Пасхальный переполох». Её режиссёром выступила 64-летняя Уте фон Мюнхов-Поль («Гномы в деле!», «Заячья школа», «Команда Штортебекера», «Малыш Додо», «Ворона-проказница»). Сценарий написали Катя Грюбель («Хорошие времена, плохие времена», «Запрещённая любовь», «За решётками — женская тюрьма», «Эдель и Штарк», «Ворона-проказница», «Заячья школа») и Дагмар Ребиндер («За решётками — женская тюрьма», «Розенхаймские копы», («Прокурор», «Не больше двух меня», «Красные розы», «Заячья школа»).

В прокат выходит немецкий мультфильм про кроликов
Фото: Кадр из мультфильмаКадр из мультфильма

Кролик Макс беззаботно жил, пока однажды лапы не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они — стражи Пасхи, отвечающие за то, чтобы все пасхальные яйца были надёжно спрятаны. Максу предстоит возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника.

Мировая премьера картины состоялась 13 марта 2022 года. Кассовые сборы проекта превысили 3 миллиона долларов. Продюсерами мультипликационной ленты выступили Дирк Байнхольд («Бен Гур», «Ворона-проказница», «Гномы в деле!», «Заячья школа») и Имке Ферманн («Легенды ночных стражей, «Позвольте звёздам мечтать»). Известно, что «Братцы Кролики: Пасхальный переполох» является продолжением истории «Заячья школа», представленной в 2017 году.

Фильмы,Ворона-проказница,Бен Гур,Заячья школа,
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