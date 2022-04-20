Фильмы 2022 года, которые можно посмотреть прямо сейчас

Путешествующий во времени пилот совершает аварийную посадку в 2022 году, очередной преступник начинает преследовать группу подростков в городке Вудсборо: «Рамблер» собрал фильмы 2022 года, которые уже доступны к просмотру.

Фото: Кадр из фильма "Проект «Адам»" Кадр из фильма "Проект «Адам»"

«Проект «Адам»»

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Путешествующий во времени пилот Адам Рид совершает аварийную посадку в 2022 году, где встречает двенадцатилетнюю версию самого себя, пытающуюся смириться со смертью отца Луиса, погибшего в автокатастрофе. Вместе они отправляются спасать будущее. В главных ролях: Райан Рейнольдс, Марк Руффало, Дженнифер Гарнер, Зои Салдана и другие.

Кадр из фильма "Проект «Адам»"

«Глубокие воды»

На первый взгляд у Вика и Мелинды есть все, о чем можно мечтать — очаровательная дочка, роскошный дом и успешные друзья. Но их брак превратился в порочную игру, где она намеренно не скрывает свои измены, а он прощает ей все. Правда, когда одного из ее любовников находят мертвым, подозрения и ложь в семье выходят на новый уровень. В главных ролях: Бен Аффлек и Ана де Армас.

Кадр из фильма "Глубокие воды"

«Между»

В автомобильной аварии погибает парень Тессы, Скайлар. Девушка пытается пережить утрату и вернуться к нормальной жизни, но однажды происходит нечто необъяснимое — Скайлар дает понять Тессе, что его душа все еще здесь. В главных ролях: Джои Кинг и Кайл Аллен.

«King’s Man: Начало»

Наследник герцога Оксфордского Конрад – один из первых и самых талантливых оперативников в истории шпионской организации Kingsman. Он мечтал служить на благо Англии, но оказался втянут в мир шпионов и убийц… В главных ролях: Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль и Рэйф Файнс.

Кадр из фильма "King’s Man: Начало"

«Лулу и Бриггс»

Режиссерский дебют Ченнинга Татума, где он сыграл главную роль, о бывшем американском рейнджере Бриггсе, который вместе с овчаркой погибшего друга отправляется в путешествие по Тихоокеанскому побережью на похороны хозяина собаки.

Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"

«Крик»

В городке Вудсборо спустя 25 лет после серии жестоких убийств очередной преступник начинает преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого. Кстати, выход пятой части культовой франшизы состоялся спустя аж 11 лет после премьеры четвертой. Одну из ролей в картине исполнила Кортни Кокс.

«Мистер Нокаут»

Картина рассказывает историю жизни и приключений легендарного советского боксера Валерия Попенченко, который сумел превратить свои страхи и слабости в олимпийское золото. По сюжету, упрямый тренер спортсмена и любимая девушка помогают юноше стать чемпионом. В главных ролях: Виктор Хориняк и Сергей Безруков.