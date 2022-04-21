Вин Дизель раскрыл название фильма «Форсаж 10» и объявил о начале съемок

Американский актер Вин Дизель раскрыл название фильма десятой части «Форсажа» и объявил о начале его съемок. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Mario Anzuoni / Reuters

В своей социальной сети артист кинофраншизы заявил, что лента будет называться Fast X. Дизель также выложил фотографию с логотипом картины.

В настоящий момент подробности сюжета неизвестны. Ожидается, что первая часть финала саги, состоящего из двух частей, будет сниматься параллельно с последним эпизодом «Форсажа».