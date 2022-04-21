Премьеру "Человека-паука: Через вселенные 2" перенесли

Релиз сиквела "Человека-паука: Через вселенные" перенесли на 2 июня 2023 года. Об этом сообщает Deadline.

Фото: Marvel Entertainment Marvel Entertainment

Ранее планировалось выпустить мультфильм 7 октября 2022 года. Третья часть теперь предположительно выйдет 29 марта 2024 года.

Картина будет показана в форматах премиум-класса и IMAX. Создателями анимационного сиквела выступили Хоаким Дос Сантос, Кемп Пауэрс и Джастин К. Томпсон. Первый мультфильм собрал более $375 млн в мировом прокате.

Первая часть анимации "Через вселенные" вышла в 2018 году. В центре сюжета - подросток из Нью-Йорка Майлс Моралес, который объединяется с Человеками-пауками из других измерений для борьбы с врагом. Паучьими суперсилами при этом обладают самые разные личности из иных вселенных: мужчины, юноши, девушки и даже свиньи.