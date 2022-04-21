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2 часа назад

Премьеру "Человека-паука: Через вселенные 2" перенесли на лето 2023 года

Газета.Ru

Релиз сиквела "Человека-паука: Через вселенные" перенесли на 2 июня 2023 года. Об этом сообщает Deadline.

Премьеру "Человека-паука: Через вселенные 2" перенесли
Фото: Marvel EntertainmentMarvel Entertainment

Ранее планировалось выпустить мультфильм 7 октября 2022 года. Третья часть теперь предположительно выйдет 29 марта 2024 года.

Картина будет показана в форматах премиум-класса и IMAX. Создателями анимационного сиквела выступили Хоаким Дос Сантос, Кемп Пауэрс и Джастин К. Томпсон. Первый мультфильм собрал более $375 млн в мировом прокате.

Первая часть анимации "Через вселенные" вышла в 2018 году. В центре сюжета - подросток из Нью-Йорка Майлс Моралес, который объединяется с Человеками-пауками из других измерений для борьбы с врагом. Паучьими суперсилами при этом обладают самые разные личности из иных вселенных: мужчины, юноши, девушки и даже свиньи.

Ранее житель США Рамиро Аланис установил рекорд по количеству просмотров одного фильма в кинотеатре. На сайте Книги рекордов Гиннесса сообщается, что он 292 раза посмотрел блокбастер "Человек-паук: Нет пути домой".

Фильмы,Через Вселенную,Рамиро Аланис,
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