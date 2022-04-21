Лучшие фильмы Станислава Ростоцкого

За 30-летнюю карьеру Ростоцкий снял не так много фильмов — всего 12, но большинство из них стали настоящими советскими блокбастерами и вошли в историю мирового кино. Режиссер всегда стремился запечатлевать жизнь как она есть, отчего постоянно конфликтовал с властями, которые не приветствовали его реалистичный стиль. Однако Ростоцкий не просто критиковал сложившийся порядок вещей, он относился ко всем своим героям, с их достоинствами и недостатками, с любовью, поэтому они так сильно отзывались в сердцах зрителей. Каждый мог найти на экране себя.

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"Мне никогда не хотелось, чтобы зритель уходил с моих фильмов благостно успокоенным или бессмысленно разочарованным. Я всегда старался тронуть его разум и душу печалью, болью, гневом. Но при этом всегда хотел, чтобы и печаль, и боль, и гнев рождали энергию действия, энергию борьбы, подводили зрителя к активной гражданственной позиции по отношению к жизни", — подчеркивал Ростоцкий.

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"Дело было в Пенькове" (1957)

В одной из своих первых работ молодой режиссер решил изучить нравы советской деревни, которые в его глазах оказались не такими образцовыми, как было принято считать.

Картина рассказывает о классическом любовном треугольнике. В колхоз по распределению приезжает молодой специалист Тоня Глечикова (Майя Менглет) и встречает там местного балагура и весельчака — тракториста Матвея Морозова (Вячеслав Тихонов). За Морозова выходит замуж дочь председателя колхоза красавица Лариса (Светлана Дружинина). Приезд Тони меняет привычную деревенскую жизнь: Матвея привлекает ее интеллигентность, а Лариса начинает ревновать мужа.

Деревенские нравы прекрасно обобщает знаменитая песня, исполненная Тихоновым: "От людей на деревне не спрятаться, / Нет секретов в деревне у нас. / Не сойтись, разойтись, не сосвататься / В стороне от придирчивых глаз". Ростоцкий подарил Вячеславу Тихонову его первую большую роль в кино, которая прославила его на весь Союз и положила начало его многолетнему сотрудничеству с режиссером. Картины колхозной жизни оказались слишком реалистичными для художественного совета, поэтому фильм не допустили к показу. Поведение героев посчитали аморальным, а актеров, исполнивших главные роли, слишком красивыми для деревни. Спасло Ростоцкого, как это часто бывало в подобных случаях, высшее начальство, которому фильм понравился.

"Доживем до понедельника" (1968)

Выход одного из главных фильмов 60-х годов можно назвать настоящим чудом. Впрочем, это можно сказать про многие картины советских лет. Сценарий дебютанта Григория Полонского предложил Ростоцкому глава Киностудии имени Горького Григорий Бритиков. Режиссер согласился, и тогда сценарий отправили на рассмотрение в Госкино, но и Ростоцкий, и Бритиков знали, что его, скорее всего, не утвердят. Тогда последний предложил режиссеру снимать фильм на свой страх и риск, поэтому съемки прошли в рекордные три с половиной месяца — Ростоцкий постоянно боялся, что работу над картиной могут остановить. К счастью, ее удалось завершить до того, как Госкино попыталось закрыть проект. После того как зрители на пробном показе в Доме кино с восторгом приняли фильм, чиновникам ничего не оставалось, как выпустить его в прокат.

"Доживем до понедельника" рассказывает о нескольких днях в обычной советской школе. Главный герой — учитель истории Илья Семенович Мельников (Вячеслав Тихонов) — потерял моральную опору и разочаровался в жизни. В это время в школу приходит новая учительница английского языка Наталья Горелова (Ирина Печерникова), которая тайно влюблена в Мельникова. При этом завуч школы Светлана Михайловна (Нина Меньшикова) тоже переживает кризис и ревнует Мельникова к работе, а Горелову — к Мельникову. У школьников тоже свои проблемы: чувствительный девятиклассник Гена Шестолап (Валерий Зубарев) влюблен в Риту Черкасову, но той больше нравится самоуверенный модник Костя Батищев (Игорь Старыгин).

Роль Мельникова станет одной из знаковых в карьере Тихонова, но тот согласился на нее только благодаря настойчивости Ростоцкого. Они уже не в первый раз работали вместе, и в роли Мельникова режиссер представлял только Тихонова, который, по мнению сценариста Полонского, был слишком красив и молод. Актер в то время, как и герой "Доживем до понедельника", переживал внутренний кризис, и именно это, по словам Тихонова, в нем увидел Ростоцкий. Режиссеру с помощью талантливого сценария Полонского и чуткой камеры Вячеслава Шумского удалось запечатлеть школьный быт, который был знаком каждому зрителю, особенно учителям. "Доживем до понедельника" стал одним из любимых фильмов советских зрителей и приобрел популярность за рубежом.

"А зори здесь тихие" (1972)

Во время Великой Отечественной войны Ростоцкий получил тяжелое ранение. По воспоминаниям режиссера, по нему "проехал танк" и его спас с поля боя один из солдат. После этого медсестра Анна Чугунова сама дотащила его до госпиталя и тем самым сохранила будущему режиссеру жизнь. Именно ей он посвятил свой фильм "А зори здесь тихие" по повести Бориса Васильева, который в итоге стал одной из главных картин про Великую Отечественную войну.

Картина рассказывает о группе девушек-зенитчиц — Соня (Ирина Долганова), Лиза (Елена Драпеко), Галя (Екатерина Маркова), Женя (Ольга Остроумова), Рита (Ирина Шевчук) и старший сержант Кирьянова (Людмила Зайцева) — попадают под командование строгого старшины Федота Васкова (Андрей Мартынов). Во время отлучки Рита видит в лесу двух немцев и сообщает об этом Васкову. Старшина отправляется вместе с зенитчицами, чтобы перехватить врага, но они оказываются в засаде, из которой почти никто не вернется.

Значение фильма для советских и российских зрителей объяснять не приходится, но работу Ростоцкого оценили и на Западе. Картина была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", и, хотя "Зори здесь тихие" проиграли "Скромному обаянию буржуазии" Луиса Бунюэля, работа Ростоцкого навсегда вошла в историю мирового кинематографа.

"Белый Бим Черное ухо" (1977)

Невероятно грустный, душераздирающий фильм по одноименной книге Гавриила Троепольского Ростоцкий снимал около трех лет — режиссеру пришлось ждать своего любимого актера Вячеслава Тихонова, который был занят на других съемках. На этот раз режиссеру не пришлось его уговаривать — Тихонов хотел избавиться от амплуа шпиона всея СССР, которое он приобрел после выхода невероятно популярного сериала "Семнадцать мгновений весны". Впрочем, в "Белом Биме" его герой тоже связан с Великой Отечественной войной.

Тихонов играет пенсионера, инвалида войны Ивана Ивановича, который берет к себе щенка Бима с нетипичным окрасом. Человек и собака живут душа в душу, но однажды у Ивана Ивановича начинает болеть сердце, и его забирают в больницу. Пса поручает соседке, но тот сбегает в надежде найти своего хозяина. Так начинается путешествие Бима, который встретит на своем пути и очень добрых, и очень злых людей.

Драматическая история очень верного пса и его хозяина никого не оставила равнодушным — "Белый Бим Черное ухо" стал одним из самых кассовых фильмов года, а Ростоцкий снова получил номинацию на "Оскар". При этом картина не просто рассказывает поучительную историю о собаке и людской жестокости. Это комментарий, к сожалению, довольно неутешительный, по поводу общего состояния общества, хотя режиссер, несмотря на горький финал, оставляет зрителям надежду.

"Эскадрон гусар летучих" (1980)

Еще один военный блокбастер на счету Ростоцкого, на этот раз про события 1812 года. Фильм вдохновлен биографией гусара, партизана, поэта Дениса Давыдова. Он родился и вырос в деревне Бородино, которая по воле судьбы станет местом для решающего сражения российском армии с наполеоновскими войсками в 1812 году. За несколько дней до сражения Давыдов пришел к главнокомандующему русской армией Михаилу Кутузову и предложил ему идею партизанского отряда, который впоследствии показал храбрость и мужество в борьбе с противником.