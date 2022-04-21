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2 часа назад

Фильм "Первый Оскар" выходит в широкий прокат

Авторадио

Фильм Сергея Мокрицкого «Первый Оскар», вдохновленный историей съемок документальной картины «Разгром немецких войск под Москвой», сегодня выходит в широкий российский прокат при информационной поддержке Авторадио.

Фильм "Первый Оскар" выходит в широкий прокат
Фото: Кадр из фильма "Первый Оскар"Кадр из фильма "Первый Оскар"

В основе нового проекта режиссера Сергея Мокрицкого «Первый Оскар» – реальная история съемок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» в 1941 году.

Лента была удостоена первой в истории «Оскара» награды за Лучший документальный фильм, и именно этот «Оскар» стал первым для отечественных кинематографистов.

В центре сюжета – история дружбы и соперничества двух студентов-операторов, борющихся за внимание актрисы Юны.

Фильмы,Оскар,Сергей Мокрицкий,
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