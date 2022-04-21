Какие фильмы рекомендует Сергей Бурунов

Российский актер Сергей Бурунуов известен многим зрителям как голос русскоязычной озвучки Леонардо ДиКаприо, а также по роли в сериале “Полицейский с Рублевки”. Бурунов — комедийный актер, и в жизни он тоже любит посмеяться, поэтому среди тех фильмов, которые он рекомендует к просмотру, много комедий. В материале “Рамблера” — о самых любимых фильмах Сергея Бурунова, которые он рекомендует смотреть всем.

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“Зомби по имени Шон” (2004)

Кадр из фильма

Пародийную картину снял известный режиссер Эдгар Райт. В ней он совместил два жанра: комедию и фильм ужасов, чем и сделал фильм популярным. В центре сюжета — мужчина по имени Шон, в жизни которого все идет не так, как планировалось. Он работает продавцом-консультантом в магазине бытовой техники, девушка его бросила, а сам он постоянно ругается с соседями по квартире. Однажды он узнает о страшной эпидемии зомби, берет себя в руки, и вместе со своим другом Эдом идет бороться с неизвестной болезнью.

Этот фильм Бурунов называет “библией юмора” и говорит, что всегда пересматривает его при возможности.

“Помню, мне дали диск, чтобы ознакомиться с материалом перед озвучанием, и я хохотал до потери пульса”

“Любовь с препятствиями” (2012)

Кадр из фильма

Французская комедия рассказывает о необычной романтической ситуации, в которую попали главные герои. Он — музыкант, который буквально живет в окружении женщин. Она — дважды разведенная женщина, воспитывающая троих детей. Несмотря на то, что до встречи друг с другом их жизни были разными, судьба свела их вместе.

“Всем, кому я показывал этот фильм, он очень нравился. Французы умеют снимать кино. Ни для кого не секрет, что у них прекрасный вкус. Ну и конечно, французские комедии и трагикомедии — это эталон. Такое кино я очень люблю”

“Статус: свободен” (2016)

Кадр из фильма

Сергей Бурунов смотрит и отечественное кино со своими коллегами. Один из его любимых российских фильмов рассказывает о паре, в жизни которой было все идеально, но однажды девушка бросает своего возлюбленного и уходит к стоматологу, который гораздо старше ее. Мужчина пытается вернуть ее и обещает, что сделает это за неделю. Тогда ему приходится пройти через разные препятствия ради сохранения любви.