Умер кинорежиссер Ровирос Мантулис

"Ровирос Мантулис - режиссер, поэт, интеллектуал, педагог, автор публикаций - тесно связал творчество с новейшей историей Греции, <...> либо фильмами, которые он снял в Греции и за границей, либо многогранной деятельностью в изгнании во Франции во времена [военной] диктатуры ["черных полковников" в 1967-1974 годах]", - отметила Мендони в четверг вечером. По ее словам, Мантулис "сотрудничал с великими мировыми артистами, работал вместе с ними, путешествовал по миру, исследуя с камерой людей, страны, идеи". "Ровирос Мантулис оставляет важный след своим творчеством в художественном и документальном кино, а также на общественном телевидении, с которым он регулярно работал", - подчеркнула министр.