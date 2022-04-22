Умер кинорежиссер Ровирос Мантулис

АФИНЫ, 22 апреля. /ТАСС/. Известный греческий кинорежиссер, поэт, писатель и журналист Ровирос Мантулис умер в четверг в Париже на 93-м году жизни. Соболезнования в связи с этим выразили министр культуры и спорта Греции Лина Мендони и ее заместитель Николас Ятроманолакис.
Режиссер умер в больнице, где его лечили от коронавируса.
"Ровирос Мантулис - режиссер, поэт, интеллектуал, педагог, автор публикаций - тесно связал творчество с новейшей историей Греции, <...> либо фильмами, которые он снял в Греции и за границей, либо многогранной деятельностью в изгнании во Франции во времена [военной] диктатуры ["черных полковников" в 1967-1974 годах]", - отметила Мендони в четверг вечером. По ее словам, Мантулис "сотрудничал с великими мировыми артистами, работал вместе с ними, путешествовал по миру, исследуя с камерой людей, страны, идеи". "Ровирос Мантулис оставляет важный след своим творчеством в художественном и документальном кино, а также на общественном телевидении, с которым он регулярно работал", - подчеркнула министр.
Как напоминает газета ProtoThema, Мантулис родился в городе Комотини в 1929 году и вырос в Афинах. В подростковом возрасте принял участие в сопротивлении немецким оккупантам. Позднее изучал политологию в Афинах и режиссуру в Америке. Снял 122 фильма (в основном на французском телевидении), написал 17 книг, руководил греческими государственными телеканалами ERT-1 и ERT-2. Во Франции получил известность под именем Робер Мантули.