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27 минут назад

Источники: фильм «Шазам! Ярость богов» отправят на пересъемки

Чемпионат.com

Издание Big Screen Leaks, публиковавшее достоверную информацию про различные фильмы и сериалы, сообщило, что грядущий блокбастер «Шазам! Ярость богов» отправят на пересъемки.

СМИ: фильм «Шазам! Ярость богов» отправят на пересъемки
Фото: Кадр из фильма "Шазам"Кадр из фильма "Шазам"

Однако фанатам переживать не за что, поскольку режиссёр картины Дэвид Сандберг хочет лишь чуть-чуть изменить некоторые сцены картины. То есть, глобальных проблем у фильма нет. Ранее Сандберг признал, что в первой части в некоторых моментах были сцены с ужасной графикой, поэтому в сиквеле он хочет не допустить подобного.

Лента выступит прямым продолжением оригинала и расскажет о новых приключениях супергероя по имени Шазам. Напомним, что Шазам — альтер-эго подростка Билли Бэтсона, который владеет силой древнегреческих богов.

Премьера фильма назначена на 16 декабря 2022 года.

Фильмы,Дэвид Сандберг,
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