СМИ: фильм «Шазам! Ярость богов» отправят на пересъемки

Однако фанатам переживать не за что, поскольку режиссёр картины Дэвид Сандберг хочет лишь чуть-чуть изменить некоторые сцены картины. То есть, глобальных проблем у фильма нет. Ранее Сандберг признал, что в первой части в некоторых моментах были сцены с ужасной графикой, поэтому в сиквеле он хочет не допустить подобного.